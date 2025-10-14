NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Martes, 14 de octubre de 2025
On the Road

El creador colombiano que transformó sus carencias en éxito: la historia de Camilo Gaviria

octubre 14, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional-Laura Talero Rojas
El creador de contenido Camilo Gaviria, conocido como “midiostepague”, contó cómo pasó de ser profesor de español a construir una marca que lo convirtió en referente del humor colombiano.

Camilo Gaviria, más conocido en redes sociales como “midiostepague”, compartió en On The Road con Mauro Giraldo su inspiradora historia, un recorrido desde sus raíces humildes en Hispania, Antioquia, hasta convertirse en uno de los creadores de contenido humorístico más reconocidos del país.

o

“‘Midiostepague’ nació de la nada, de los sueños. Desde pelado me gustó mucho la actuación, pero yo dije: bueno, no tengo plata para ir a estudiar actuación”, recordó el influencer durante la conversación con Mauro Giraldo.

Su infancia estuvo marcada por los desafíos económicos y los constantes cambios de residencia. “Yo vengo de un pueblito que se llama Hispania, Antioquia, queda a dos horas de Medellín. Como todo pueblo, muchas veces las oportunidades se escasean y vengo de una familia campesina. Llegamos a Medellín y empezamos en varias comunas, y no había plata ni siquiera para estudiar en una universidad normal”, contó.

Antes de triunfar en redes, Gaviria trabajó como profesor de español para extranjeros, pero su curiosidad lo llevó a otro camino. “Me di cuenta de que la gente en Estados Unidos subía videos y tenía audiencia, y pensé: yo quiero hacer esto. Tal vez esta sea la oportunidad para hacer lo que no pude cuando estaba más pelado”, recordó.

o

Así nació “midiostepague”, un proyecto que empezó como un experimento digital y terminó consolidándose como una empresa y una marca personal. Hoy, con más de un millón de seguidores en Instagram, Camilo impulsa su contenido humorístico con un mensaje claro: los sueños se cumplen con trabajo, disciplina y fe.

Mis sueños los construí siendo disciplinado y poniéndolos a trabajar. Nada llega solo”, asegura. Con ese lema, ha logrado que su personaje no solo haga reír, sino que también inspire a quienes buscan transformar su historia a través de la creatividad.

Temas relacionados:

On the Road

Influencer

Medellín

Colombia

New York

Desplazados

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Trump está acorralando al régimen": encuesta revela que el 86,76% de los venezolanos califica al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue como el presidente de España Pedro Sánchez evitó felicitar a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz; la oposición advierte presunta "complicidad e intereses"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Análisis sobre las razones de la crisis política en Perú y los retos que enfrenta el nuevo presidente José Jerí

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, pide al Papa León XIV interceder por su esposo secuestrado por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Entretenimiento

Ver más
Diane Keaton, actriz - Foto: EFE
Actriz

Muere a los 79 años la actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar y célebre por sus papeles en El Padrino y Annie Hall

Kendrick Lamar - Foto EFE
Concierto

Alcaldía de Bogotá explica las razones por las que fue cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Maluma | Foto: AFP
Maluma

Maluma hace historia y se convierte en el primer artista colombiano en cantar en el Empire State de Nueva York

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Apagón eléctrico - Foto de referencia: AFP
Apagones Venezuela

San Juan de Colón, el pueblo del Táchira que lleva tres días sin electricidad y ya comienza a mostrar signos de desesperación

Recopilación de datos - Foto de referencia Canva
Migración

Importante destino internacional evitaría trabajo e inmigración ilegal con este método que la oposición rechaza

Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Nicolás Maduro/ Gobierno Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Todo el peso del Gobierno Trump está enfocado en contrarrestar al Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia

Foto de referencia de dólares (EFE)
Precio del dólar en Venezuela

Dólar en Venezuela mantiene incremento diario de 1% y se acerca a los 200 bolívares

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Aumenta de categoría el Huracán Humberto - Foto: EFE
Huracán

Máxima alerta en el sureste de los Estados Unidos por el fortalecimiento del huracán Humberto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda