El creador colombiano que transformó sus carencias en éxito: la historia de Camilo Gaviria

Camilo Gaviria, más conocido en redes sociales como “midiostepague”, compartió en On The Road con Mauro Giraldo su inspiradora historia, un recorrido desde sus raíces humildes en Hispania, Antioquia, hasta convertirse en uno de los creadores de contenido humorístico más reconocidos del país.

“‘Midiostepague’ nació de la nada, de los sueños. Desde pelado me gustó mucho la actuación, pero yo dije: bueno, no tengo plata para ir a estudiar actuación”, recordó el influencer durante la conversación con Mauro Giraldo.

Su infancia estuvo marcada por los desafíos económicos y los constantes cambios de residencia. “Yo vengo de un pueblito que se llama Hispania, Antioquia, queda a dos horas de Medellín. Como todo pueblo, muchas veces las oportunidades se escasean y vengo de una familia campesina. Llegamos a Medellín y empezamos en varias comunas, y no había plata ni siquiera para estudiar en una universidad normal”, contó.

Antes de triunfar en redes, Gaviria trabajó como profesor de español para extranjeros, pero su curiosidad lo llevó a otro camino. “Me di cuenta de que la gente en Estados Unidos subía videos y tenía audiencia, y pensé: yo quiero hacer esto. Tal vez esta sea la oportunidad para hacer lo que no pude cuando estaba más pelado”, recordó.

Así nació “midiostepague”, un proyecto que empezó como un experimento digital y terminó consolidándose como una empresa y una marca personal. Hoy, con más de un millón de seguidores en Instagram, Camilo impulsa su contenido humorístico con un mensaje claro: los sueños se cumplen con trabajo, disciplina y fe.

“Mis sueños los construí siendo disciplinado y poniéndolos a trabajar. Nada llega solo”, asegura. Con ese lema, ha logrado que su personaje no solo haga reír, sino que también inspire a quienes buscan transformar su historia a través de la creatividad.