Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Shakira

Shakira se posiciona como la latina con más premios de los MTV VMAs: ¿Cuántos tiene?

septiembre 10, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Shakira | Foto AFP
Shakira | Foto AFP
La barranquillera no solo conquistó a la audiencia mundial con su música, también se consolidó como la mujer latina más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards.

Shakira ha convertido su carrera en un fenómeno global. Desde sus inicios en Barranquilla hasta alcanzar escenarios internacionales, la artista colombiana ha sabido mezclar la fuerza del pop en inglés con la autenticidad de sus raíces latinas en español.

o

Éxitos como "Whenever, Wherever", "Hips Don’t Lie" o "Waka Waka" no solo la catapultaron a la fama, sino que también se convirtieron en himnos que trascendieron generaciones.

Esa versatilidad musical le ha permitido construir un legado sólido que ha sido reconocido con numerosos premios.

Sony Music la ha catalogado como la colombiana con mayor número de ventas certificadas en su discografía y, en 2023, la revista Billboard la nombró la artista pop latina más importante de todos los tiempos, un reconocimiento que subraya su capacidad para mantenerse vigente durante más de tres décadas.

En la reciente edición de los MTV Video Music Awards, Shakira volvió a hacer historia al convertirse en la primera artista latinoamericana en recibir el prestigioso "Video Vanguard Award", un galardón que en el pasado solo ha sido entregado a figuras de talla mundial como Madonna, Beyoncé o incluso los Beatles junto al director Richard Lester.

o

Con este reconocimiento, la cantante suma ya siete premios en los VMAs, consolidándose como la mujer latina más galardonada en la historia de esta premiación. No es solo un logro personal, sino también un hito para la representación latina en la industria musical global.

Más allá de los premios, su impacto se mide en cifras que pocos artistas pueden presumir: más de 95 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 20.000 millones de visualizaciones en YouTube, lo que la ubica entre los artistas más vistos de todos los tiempos, según artículo de CNN y Billboard.

