Viernes, 03 de octubre de 2025
Diana de Gales y Carlos lll | Foto EFE
El príncipe William habla como nunca antes del divorcio de sus padres: “Uno aprende de ello”

octubre 3, 2025
Por: Laura Talero Rojas
En una sincera entrevista, el heredero al trono británico reflexionó sobre el impacto del divorcio de Carlos y Diana en su infancia, y cómo esa experiencia marcó su forma de criar a sus hijos.

El príncipe William, heredero al trono británico, sorprendió con una de sus declaraciones más íntimas y personales sobre su vida familiar. En una conversación para el programa The Reluctant Traveler, disponible en Apple TV+, habló sobre su futuro, el amor por su familia y el doloroso proceso que vivió cuando sus padres, Carlos y Diana, se divorciaron.

Con una honestidad poco habitual en él, William reconoció que la separación de sus padres estuvo marcada por la presión mediática: “De niño, vi eso con mis padres… y si dejas que eso se infiltre, el daño que puede causar a tu vida familiar es algo que juré que nunca le sucedería a mi familia”.

El príncipe de Gales subrayó que hoy su mayor prioridad es su rol como padre y esposo. “Todo gira en torno al futuro y a que, si no les das a los niños un hogar feliz, saludable y estable ahora, siento que los estás preparando para una etapa difícil y una caída”, aseguró, dejando claro que su objetivo es evitar que sus hijos repitan los mismos patrones de sufrimiento que él vivió.

William recordó con franqueza ese duro capítulo: “Mis padres se divorciaron a los ocho años, así que duró poco. Pero uno aprende de ello y trata de no cometer los mismos errores que sus padres”.

Sin embargo, también dejó claro que no busca culpables: “Creo que todos lo intentamos y solo quiero hacer lo mejor para mis hijos, pero sé que el drama y el estrés de pequeño te afectan mucho cuando eres mayor”.

Cabe recordar que Carlos y Diana contrajeron matrimonio el 29 de julio de 1981, en una boda que cautivó al mundo. En diciembre de 1992 anunciaron su separación, aunque el divorcio solo se hizo oficial en 1996.

Finalmente, en ese momento, William tenía 14 años y su hermano Harry, 12. Apenas un año después, los príncipes enfrentaron una de las pérdidas más dolorosas de sus vidas: la trágica muerte de la princesa Diana en un accidente en París.

