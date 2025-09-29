NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Miss Universo

Ella es Vanessa Pulgarín, la ganadora del reality 'Miss Universe Colombia' del canal RCN que representará al país en Tailandia

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Miss Universe Colombia El Reality - Canal RCN
Miss Universe Colombia El Reality - Canal RCN
La nueva soberana de los colombianos viajará en noviembre al país asiático para participar del concurso internacional de belleza más importante del mundo, 'Miss Universe'.

Este domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la final del reality 'Miss Universe Colombia' del canal RCN, que tuvo como objetivo entregarle la corona a la próxima representante del país para la siguiente edición del Miss Universe, el concurso internacional de belleza más importante del mundo.

La velada terminó con la elección de la representante de Antioquia, Vanessa Pulgarín Monsalve, como nueva Miss Universe Colombia 2025, por lo que tiene el derecho de representar al país en la próxima edición del certamen en Tailandia.

o

“¡De Antioquia para el mundo! Hoy Vanessa Pulgarín brilló más fuerte que nunca y se convirtió en la Miss Universe Colombia 2025. Ahora, su determinación, belleza e inteligencia nos representarán en Tailandia”, escribió RCN al oficializar el triunfo de la modelo de 33 años.

En total, 29 mujeres de distintas regiones de Colombia participaron del reality, pero solo la antioqueña logró alzarse con el título: “Finalmente lo logramos. Me siento muy feliz. Estuve muy nerviosa en los minutos finales… Estuve muy tranquila durante todo el evento, pero al final se comenzó a sentir tensión porque obviamente era un anhelo de mi corazón”, comentó Pulgarín.

o

El ramillete finalistas estuvo integrado, además de la señorita Antioquia, por Risaralda que se llevó el título de cuarta finalista, Magdalena como tercera finalista, Cauca como segunda finalista y Santander como primera finalista.

Durante el desarrollo del reality, las participantes se enfrentaron a retos que incluyeron actividades relacionadas con la paralela, la expresión corporal, la improvisación, la moda y demás temas que interesan a cualquiera reina de belleza.

Tras coronarse como ganadora, Vanessa Pulgarín toma el lugar de Daniela Toloza, ganadora en 2024.

¿Cuándo es el próximo Miss Universo?

Se tiene previsto que el concurso internacional se lleve a cabo el 21 de noviembre en Tailandia.

El certamen evaluará, no solo la belleza, sino también las capacidades de comunicación, liderazgo y compromiso social de cada una de las candidatas aspirantes al título.

Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

