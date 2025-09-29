Ella es Vanessa Pulgarín, la ganadora del reality 'Miss Universe Colombia' del canal RCN que representará al país en Tailandia

Este domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la final del reality 'Miss Universe Colombia' del canal RCN, que tuvo como objetivo entregarle la corona a la próxima representante del país para la siguiente edición del Miss Universe, el concurso internacional de belleza más importante del mundo.

La velada terminó con la elección de la representante de Antioquia, Vanessa Pulgarín Monsalve, como nueva Miss Universe Colombia 2025, por lo que tiene el derecho de representar al país en la próxima edición del certamen en Tailandia.

“¡De Antioquia para el mundo! Hoy Vanessa Pulgarín brilló más fuerte que nunca y se convirtió en la Miss Universe Colombia 2025. Ahora, su determinación, belleza e inteligencia nos representarán en Tailandia”, escribió RCN al oficializar el triunfo de la modelo de 33 años.

En total, 29 mujeres de distintas regiones de Colombia participaron del reality, pero solo la antioqueña logró alzarse con el título: “Finalmente lo logramos. Me siento muy feliz. Estuve muy nerviosa en los minutos finales… Estuve muy tranquila durante todo el evento, pero al final se comenzó a sentir tensión porque obviamente era un anhelo de mi corazón”, comentó Pulgarín.

El ramillete finalistas estuvo integrado, además de la señorita Antioquia, por Risaralda que se llevó el título de cuarta finalista, Magdalena como tercera finalista, Cauca como segunda finalista y Santander como primera finalista.

Durante el desarrollo del reality, las participantes se enfrentaron a retos que incluyeron actividades relacionadas con la paralela, la expresión corporal, la improvisación, la moda y demás temas que interesan a cualquiera reina de belleza.

Tras coronarse como ganadora, Vanessa Pulgarín toma el lugar de Daniela Toloza, ganadora en 2024.

¿Cuándo es el próximo Miss Universo?

Se tiene previsto que el concurso internacional se lleve a cabo el 21 de noviembre en Tailandia.

El certamen evaluará, no solo la belleza, sino también las capacidades de comunicación, liderazgo y compromiso social de cada una de las candidatas aspirantes al título.