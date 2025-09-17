NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Ozzy Osbourne

Esta es la fecha de estreno del documental póstumo de Ozzy Osbourne

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Ozzy Osbourne | Foto: EFE
Ozzy Osbourne | Foto: EFE
El documental, dirigido por la premiada Tania Alexander, rinde tributo a la vida y carrera del cantante.

El legado de Ozzy Osbourne llegará a la pantalla grande con Ozzy: No Escape From Now, un documental que será trasmitido por Paramount Plus.

El filme, que muestra los últimos seis años del artista, con sus propios testimonios, el de sus familiares y amigos, se estrenará el próximo 7 de octubre.

“Este es Ozzy como nunca antes lo habías visto: un retrato honesto, cálido y profundamente personal de una de las mayores estrellas del rock de todos los tiempos”, indica la presentación oficial.

El documental, dirigido por la premiada Tania Alexander, rinde tributo a la vida y carrera del cantante. Además, se estrena después de la primera declaración pública de su viuda, Sharon Osbourne, tras su fallecimiento.

o

Asimismo, relata los últimos seis años de la vida de Osbourne, sus problemas de salud, su esfuerzo por regresar a los escenarios y el impacto emocional de su diagnóstico de Parkinson.

Ozzy Osbourne, el líder del grupo de heavy metal Black Sabbath, murió el 22 de julio a los 76 años.

El cantante, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, falleció apenas cuatro semanas después de ofrecer su último concierto en su ciudad natal, Birmingham, en Inglaterra.

"Con más tristeza de la que pueden transmitir las meras palabras, les informamos de que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana", rezaba el comunicado.

Osbourne "estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", agregó la familia.

Tras su diagnóstico de Parkinson, Ozzy Osbourne se sometió a tratamientos con células madre, sesiones extensas de fisioterapia y terapias cibernéticas como el tratamiento HAL (Hybrid Assistive Limb).

o

En 2023 canceló definitivamente su gira por Europa al declarar sentirse físicamente débil y sin fuerzas para seguir en los escenarios.

También se conoce que el emblemático artista había tenido recaídas en su adicción al alcohol y las drogas pese a que desde 2013 aseguró estar comprometido con su sobriedad.

El apodado "Príncipe de las Tinieblas", que una vez le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco sobre el escenario, fue uno de los pioneros del heavy metal, una rama del hard rock, y Black Sabbath cosechó un enorme éxito comercial en la década de 1970.

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, dejó la escuela a los 15 años y realizó trabajos esporádicos, como en una fábrica, antes de unirse a su amigo del colegio Geezer Butler en varias bandas.

A principios de este mes, Black Sabbath tocó sus canciones más emblemáticas ante un público entregado en Villa Park, estadio del Aston Villa, club de fútbol de la Premier League.

"Es la última canción. Su apoyo nos ha permitido vivir un estilo de vida increíble (...) Gracias desde el fondo de nuestros corazones", dijo Osbourne al público tras terminar su actuación con "Paranoid", la canción más famosa de la banda.

Temas relacionados:

Ozzy Osbourne

Música

Muerte

Enfermedad

Documental

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Entretenimiento

Ver más
Bad Bunny | Foto: EFE
Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluye a Estados Unidos en su gira de conciertos: "ICE podría estar afuera"

Dwayne Johnson - AFP
La Roca

Dwayne Johnson, "La Roca", reveló detalles sobre su alarmante pérdida de peso: "Todavía me queda un largo camino por recorrer"

Plaza de San Pedro (EFE)
Karol G

Artista colombiana cantará en la plaza de San Pedro en un histórico concierto por la paz mundial encabezado por Andrea Bocelli

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Lionel Scaloni | Foto: EFE
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni explotó contra decisión de último momento antes del Mundial de 2026 que habría tomado la FIFA: “a nosotros como sudamericanos nos ha matado”

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia (AFP)
Disidencias

34 uniformados del Ejército de Colombia están retenidos en zona manejada por las disidencias de 'Iván Mordisco'

Bad Bunny | Foto: EFE
Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluye a Estados Unidos en su gira de conciertos: "ICE podría estar afuera"

Evento de empleo de ICE en Texas | Foto: AFP
ICE

Autoridad de migración de EE. UU. organizó feria de empleo en Texas para contratar a mil ciudadanos para que apoyen en la misión de “seguridad pública”

Protesta a favor de del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García | Foto: EFE
Migrantes Estados Unidos

Kilmar Ábrego García, migrante deportado por error a El Salvador, fue puesto en libertad en Tennessee

Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto de referencia: EFE
La Vinotinto

Plantó cara: esto responde referente de la Vinotinto a quienes lo critican en redes por salir de fiesta y beber alcohol

Álvaro Uribe - EFE
Política

El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda