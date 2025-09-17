Esta es la fecha de estreno del documental póstumo de Ozzy Osbourne

El legado de Ozzy Osbourne llegará a la pantalla grande con Ozzy: No Escape From Now, un documental que será trasmitido por Paramount Plus.

El filme, que muestra los últimos seis años del artista, con sus propios testimonios, el de sus familiares y amigos, se estrenará el próximo 7 de octubre.

“Este es Ozzy como nunca antes lo habías visto: un retrato honesto, cálido y profundamente personal de una de las mayores estrellas del rock de todos los tiempos”, indica la presentación oficial.

El documental, dirigido por la premiada Tania Alexander, rinde tributo a la vida y carrera del cantante. Además, se estrena después de la primera declaración pública de su viuda, Sharon Osbourne, tras su fallecimiento.

VEA TAMBIÉN Ozzy Osbourne se prepara para regresar a los escenarios junto a Black Sabbath por primera vez en 20 años o

Asimismo, relata los últimos seis años de la vida de Osbourne, sus problemas de salud, su esfuerzo por regresar a los escenarios y el impacto emocional de su diagnóstico de Parkinson.

Ozzy Osbourne, el líder del grupo de heavy metal Black Sabbath, murió el 22 de julio a los 76 años.

El cantante, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, falleció apenas cuatro semanas después de ofrecer su último concierto en su ciudad natal, Birmingham, en Inglaterra.

"Con más tristeza de la que pueden transmitir las meras palabras, les informamos de que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana", rezaba el comunicado.

Osbourne "estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", agregó la familia.

Tras su diagnóstico de Parkinson, Ozzy Osbourne se sometió a tratamientos con células madre, sesiones extensas de fisioterapia y terapias cibernéticas como el tratamiento HAL (Hybrid Assistive Limb).

En 2023 canceló definitivamente su gira por Europa al declarar sentirse físicamente débil y sin fuerzas para seguir en los escenarios.

También se conoce que el emblemático artista había tenido recaídas en su adicción al alcohol y las drogas pese a que desde 2013 aseguró estar comprometido con su sobriedad.

El apodado "Príncipe de las Tinieblas", que una vez le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco sobre el escenario, fue uno de los pioneros del heavy metal, una rama del hard rock, y Black Sabbath cosechó un enorme éxito comercial en la década de 1970.

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, dejó la escuela a los 15 años y realizó trabajos esporádicos, como en una fábrica, antes de unirse a su amigo del colegio Geezer Butler en varias bandas.

A principios de este mes, Black Sabbath tocó sus canciones más emblemáticas ante un público entregado en Villa Park, estadio del Aston Villa, club de fútbol de la Premier League.

"Es la última canción. Su apoyo nos ha permitido vivir un estilo de vida increíble (...) Gracias desde el fondo de nuestros corazones", dijo Osbourne al público tras terminar su actuación con "Paranoid", la canción más famosa de la banda.