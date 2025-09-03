“Qué patético y desconectado te has vuelto”: hijo de Ozzy Osbourne respondió a las declaraciones que dio el fundador de Pink Floyd, Roger Waters

El pasado 22 de julio el legendario cantante y líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne falleció por un paro cardíaco.

Para muchos el artista dejó un legado imborrable en el mundo de la música, sobre todo en el género del que fue pionero, el heavy metal.

Sin embargo, a tan solo meses de su muerte hay quienes no piensan igual e incluso podrían hablar de manera despectiva del artista, tal y como lo hizo el fundador de Pink Floyd, Roger Waters.

En una reciente entrevista con The Independent Ink, Water habló sobre las estrellas del mundo de la música y su relación con temas y problemáticas sociales,

Entorno a eso, Rogers mención a Ozzy de una manera despectiva diciendo: “Ozzy Osbourne, que acaba de morir, bendito sea, en el estado en que estuvo toda su vida, nunca lo sabremos”.

El intérprete de ‘Wish You Were Here’ añadió: “aunque estuvo en la televisión durante cientos de años con su idiotez y tonterías, la música… no tengo idea” y afirmó: “no me importa un carajo, no me interesa Black Sabbath, nunca me interesó”.

Waters, el bajista de Pink Floyd, también se refirió al incidente de 1982 cuando un aficionado le lanzó la cabeza de un murciélago al escenario durante un concierto y Ozzy, creyendo que se trataba de un juguete, le arrancó la cabeza de una mordida.

El músico dijo: “no me interesa morder cabezas de pollos o lo que sea que hagan. Me importa un carajo”, cuando el entrevistador le aclaró que fue un murciélago, sentenció: “eso es aún peor”.

Sus declaraciones llegaron hasta los aficionados de Ozzy, pero también a su hijo Jack Osbourne, quien apuntó contra Waters.

Desde su cuenta en la red social de X, el hijo de Osbourne lo llamó patético y aseguró que le dio la razón a su padre sobre que era una mala persona.

“Oye Roger Waters, que te jodan. Qué patético y desconectado te has vuelto. Parece que la única forma de llamar la atención últimamente es vomitando chorradas en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un hijo de p*t*; gracias por darle la razón”, escribió.

No es la primera vez que alguien del clan Osbourne sale en defensa del fallecido músico, ya que hace unas semanas su hija, Kelly, respondió a las declaraciones que dio la luchadora de la WWE, Becky Lynch.

Durante un show en Birmingham, Lynch bromeó sobre la muerte de Ozzy diciendo: “No voy a luchar en Birmingham. Lo único bueno que salió de aquí murió hace un mes”.

“Pero en justicia a Ozzy Osbourne, tuvo la buena idea de mudarse a Los Ángeles, una ciudad de verdad. Porque si yo viviera en Birmingham, también moriría”, agregó.

Esto provocó la furia de Kelly, quien contestó desde sus redes diciéndole a la luchadora de WWE: “eres una basura irrespetuoso”.

“¡Birmingham no te orinaría encima incluso si estuvieras en llamas! Vergüenza para la WWE por permitir que se dijera algo así sobre mi padre y su hogar”, puntualizó.