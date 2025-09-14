Este es el anime que desbancó a ‘El Conjuro 4: los últimos ritos’ en la taquilla de Estados Unidos

Aunque es considerado como un género de animación para un sector específico de la audiencia, ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito’ logró lo impensable y se posicionó en el número uno de la taquilla en su primer fin de semana en Estados Unidos.

La película, que adapta el famoso manga de Koyoharu Gotouge, arrasó en la taquilla con la impresionante recaudación de 70 millones de dólares y estableciendo un récord para el mayor estreno de una película de anime en Norteamérica.

Esta recaudación se dio gracias a la enorme popularidad que ha tomado en los últimos años la serie de anime y que por decisión de los creativos del estudio de animación Ufotable el cierre de la historia estará contado en tres películas, siendo la primera de estas el inicio del cierre de la travesía de ‘Tanjiro’.

Por años, las adaptaciones de anime en el cine han tenido un estreno limitado, pero gracias a su proyección en versión subtitulada como doblada y que la película se puede disfrutar en salas especiales como IMAX, ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ superó las expectativas.

Curiosamente, la película superó sin problema a la esperada cinta ‘El conjuro 4: los últimos ritos’, cinta que cierra el arco de los Warren, la cual recaudó 26,1 millones de dólares y obtuvo una caída del 69 % de espectadores en comparación a su semana de estreno.

Sin embargo, la cuarta entrega de ‘El Conjuro’ ha obtenido un buen ingreso de taquilla al acumular más de 300 millones de dólares en el mundo para un presupuesto de 55 millones.

Por su parte, Crunchyroll, el distribuidor de anime de Sony, le dio al estudio un gran éxito después de un verano relativamente flojo con películas como ‘Atrapado robando’, Karate Kid: Legends y ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’ que obtuvieron taquillas moderadas, por lo que ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ ya es el mayor estreno doméstico de Sony en más de dos años.

'Demon Slayer' podría considerarse un fenómeno de recaudación inesperado en la animación pues en el mundo acumula más de $315,963,976, y se espera que su proyección en salas América Latina durante este fin de semana impulse más los números de taquilla.