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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Bogotá

Este es uno de los planes que atrae a más de 200 mil turistas que se estima llegarán a Bogotá en Semana Santa

marzo 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá - Foto de referencia Canva
Pese a que varios citadinos salen de la capital, una gran cantidad opta por quedarse para sumarse redescubrir sus principales destinos turísticos.

Aunque tradicionalmente la Semana Santa se asocia con viajes y peregrinaciones fuera de la ciudad, Bogotá continúa siendo un punto de encuentro para miles de familias que deciden permanecer en la capital y aprovechar los días de descanso para compartir, relajarse y desconectarse de la rutina diaria.

Asimismo, datos del Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT) proyectaron que la ciudad recibiría cerca de 220.000 turistas nacionales e internacionales durante la temporada de Semana Santa 2026.

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Las cifras sugieren que, además de visitantes que llegan a la ciudad, un gran número de bogotanos opta por quedarse y vivir de cerca las vacaciones desde su entorno urbano para redescubrir sus propios espacios y generar conexión familiar sin necesidad de largos desplazamientos.

En este contexto, Bogotá se consolida como un destino turístico para disfrutar en familia durante la Semana Santa, con planes culturales, recreativos y de entretenimiento para todas las edades.

Entre ellos, un plan que ha logrado cada vez más fuerza desde hace varios años, para quienes visitan la ciudad o permanecen en ella, es visitar Salitre Mágico, lugar que se ha convertido en referente de diversión y encuentro familiar.

Espacios como Salitre Mágico se posicionan como alternativas para que familias, amigos y grupos de diferentes generaciones puedan compartir momentos de alegría, construir recuerdos y encontrar una pausa en medio de la vida cotidiana.

Para muchas familias, especialmente aquellas que no viajan, estos lugares ofrecen la posibilidad de transformar un día de descanso en una experiencia significativa.

Además, para quienes visitan Bogotá con niños, recorrer el parque se convierte en una de las experiencias más representativas de la oferta de entretenimiento de la ciudad.

Entre sus principales atractivos se destaca Drako, considerada una de las montañas rusas más rápidas y altas del país, una atracción que es también en uno de los elementos característicos que diferencian a Salitre Mágico dentro de la oferta de parques de diversión en la capital e incluso de la región.

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Para quienes se quedan en Bogotá durante esta temporada, los planes urbanos pueden convertirse en una forma accesible y significativa de vivir las vacaciones, lo que renueva la convivencia familiar y resignifica la ciudad como un lugar lleno de posibilidades para el descanso, el entretenimiento y el bienestar colectivo.

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