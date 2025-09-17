ExMiss Universo Paulina Vega pide ayuda para buscar la forma de aumentar la licencia de maternidad en Colombia

Paulina Vega es una de las mujeres más queridas de Colombia luego de su desempeño como reina de la belleza del país, que la llevó a quedarse con la corona de Miss Universo 2014, que es, hasta el momento, la última que esta nación ha conseguido.

Tras su exitoso paso por el reinado, Paulina ha desempeñado otras labores en el modelaje, como presentadora y como empresaria, y ha tenido más bien una vida alejada de escándalos.

Incluso, en un tiempo estuvo ausente hasta de sus redes sociales y cuando reapareció lo hizo casada y con una hija, noticia que sorprendió a todos sus seguidores, pues fue un secreto muy bien guardado.

Luego de meses de haber revelado que estaba dedicada a su matrimonio y a su primogénita, la exMiss Universo solicitó ayuda a sus seguidores para saber cómo buscar la manera de aumentar la licencia de maternidad en Colombia.

“¿Cómo podemos aumentar la licencia de maternidad en Colombia? Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y el hijo si no a la sociedad ENTERA”, escribió Vega en una publicación de Instagram.

“Es un crimen a la humanidad las licencias de maternidad tan cortas. Por favor el que me pueda ayudar/ apoyar/ guiar con esa misión escríbanme por mensaje directo”, prosiguió la modelo.

Su publicación ya tiene más de 60.000 likes y cientos de comentarios en su mayoría apoyando su iniciativa: “Tienes toda la razón... Sufrí tanto dejar a mi hijo tan chiquitico”, “Vamos pa’ esa”, “¿dónde podemos firmar? ¿qué hay que hacer?”, “siempre piensas en todo por eso te amamos”, entre otros.

En Colombia, la licencia de maternidad otorga a la trabajadora un descanso remunerado de 18 semanas (o 20 semanas en casos de parto múltiple o hijo con discapacidad), mientras que la licencia de paternidad es de 14 días calendario.