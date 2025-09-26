NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Agresión Sexual

Hermano de los músicos de Oasis se declaró no culpable de los cargos de agresión sexual y violación en su contra

septiembre 26, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Paul Gallagher | Foto: AFP
Este hombre, de 59 años, está acusado de violación, tres agresiones sexuales, amenazas de muerte, estrangulamiento y agresión con lesiones corporales.

Este viernes se conoció que Paul Gallagher, el hermano mayor de los músicos británicos Noel y Liam del grupo Oasis, se declaró no culpable de los cargos de violación y agresiones sexuales en su contra durante su comparecencia ante el tribunal penal de Southwark, en Londres.

Este hombre, de 59 años, está acusado de violación, tres agresiones sexuales, amenazas de muerte, estrangulamiento y agresión con lesiones corporales, presuntamente ocurridas entre 2022 y 2024.

Paul Gallagher negó todos los cargos en su contra y tras esta audiencia el juicio comenzará a partir de septiembre de 2027.

La investigación se abrió en 2024 y, en julio pasado, la Policía reportó una víctima, una mujer, cuando anunció la imputación de Paul Gallagher.

Estas diligencias judiciales llegan en un momento en que Noel y Liam Gallagher, los hermanos que estuvieron años enfrentados, hicieron las paces para relanzar el grupo en una gira global.

Tras sus conciertos en el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y México, tienen previsto presentarse próximamente en Japón, Australia, Argentina y Brasil.

Paul Gallagher, que nunca formó parte de Oasis, es un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam. Creció con ellos en Mánchester.

