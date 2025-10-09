Integrante de KISS sufrió grave accidente automovilístico en reconocida zona costera de California

El mundo de la música se encuentra conmocionado y preocupado por una de las más grandes leyendas de la industria.

El integrante de la famosa banda de rock KISS, Gene Simmons, es noticia en todo el mundo al conocerse que protagonizó un accidente automovilístico.

El accidente tuvo lugar en el Pacific Coast Highway de Malibú, en donde el bajista de la mítica banda perdió el control de su vehículo y chocó contra otro auto que estaba estacionado.

Simmons se encuentra recuperándose en su casa luego de que le dieran salida del hospital en el que fue atendido el pasado 7 de octubre.

Según ha reportado la emisora NBC4 Los Ángeles, el músico, de 76 años, le contó a los agentes de la Policía que tuvo una pérdida del conocimiento mientras estaba conduciendo.

VEA TAMBIÉN Del pánico escénico al reinado: la historia desconocida de la modelo Laura Olascuaga o

Gene explicó que su desmayo se dio mientras estaba conduciendo por el tramo costero, lo que ocasionó que su SUV cruzara varios carriles antes de estrellarse contra el otro vehículo que estaba estacionado.

La esposa del intérprete de ‘God of Thunder’, Shannon, le aseguró a la emisora que Simmons esté recuperándose en su casa.

El accidente se dio previo al reencuentro de la banda que volverá a los escenarios con su evento musical ‘KISS Army Storms Vegas’ que harán en Las Vegas entre el 14 y 16 de noviembre.

La banda celebrará su aniversario número 50, en el que entonará grandes éxitos como “I Was Made for Lovin’ You”, “Beth”, “Heaven’s on Fire”, “Lick It Up” y “Forever”.

Ahora falta que el músico se recupere del todo antes de que la emblemática banda vuelva a hacer gritar y saltar a sus aficionados en Las Vegas.

Chaim Witz, mejor conocido como Gene Simmons, es el bajista, compositor y uno de los creadores de ‘KISS’ es reconocido por los fans de la banda como “The Demon” por lo fuerte de su maquillaje.