¿Problemas en el vestuario? Lamine Yamal respondió a las palabras de Hansi Flick sobre los egos y su efecto en el equipo: “no creo que tenga nada que ver”

Tras el empate en el estadio de Vallecas, el entrenador del Barcelona no pudo ocultar su molestia ante el resultado.

El empate 1-1 ante el Rayo Vallecano no fue del agrado de Hansi Flick, quien no ocultó su descontento y centró sus críticas en los errores cometidos por el equipo.

En rueda de prensa postpartido, Flick evitó excusarse con la ausencia del VAR y centró sus palabras en criticar lo que le faltó al equipo en el campo de juego aclarando que la falta de posesión de balón fue uno de los problemas.

“No hay excusas, ya saben cómo soy. Tenemos que controlar más el balón y tener más posesión porque este es nuestro estilo de juego. La intensidad no ha sido buena. El estado del césped no tiene nada que ver”, sentenció.

El técnico alemán fue consultado por uno de los periodistas sobre la dependencia del equipo con Lamine Yamal, algo que negó de manera rotunda.

Para el entrenador de los culés existen otros jugadores como Frenki, Raphinha y Pedri que también son fundamentales para el equipo.

Y por ello insistió en que no es bueno que en la cancha existan individualismos, porque eso solo afecta el juego colectivo.

“Y lo más importante, es que no haya egos porque eso mata el éxito del equipo. El año pasado jugamos y trabajos como equipo, y tenemos que volver a eso”, puntualizó.

Las declaraciones de Flick parecen haber resonado en el plantel y ante ello quien respondió fue la joven estrella del conjunto blaugrana, Lamine Yamal.

El ‘10’ de los culés señaló en entrevista con RTVE que no cree que los egos sean los responsables del resultado en Vallecas.

Lamine afirmó que “es lo que piensa uno al final de un empate, yo creo sale estar calienta al final porque lo vas a querer ganar, pero no creo que tenga nada que ver”.

“No creo que tenga que ver con eso (los egos), creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que hemos acabado (la temporada)”, añadió.

Lamine señaló que Flick tiene razón sobre los errores cometidos en el campo de juego y que está de acuerdo en que es algo que se tiene que mejorar.

“Tiene razón con que tuvimos muchos fallos, pero puede pasar y lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los siguientes partidos”, puntualizó.

Sobre ser los rivales que todos quieren vencer porque vienen de ganar la Liga la temporada pasada, respondió que: “creo que es como tu dices que es lo más difícil volver a ganar después de ganar. Uno siempre tiene ganas de ganar, más nosotros que somos una plantilla joven que no viene de ganar cuatro ligas ni cuatro Champions seguidas, siempre tenemos ganas de más”.

El conjunto culé se encuentra un poco lejano de ser el líder de La Liga, ya que está de cuarto en la tabla de posiciones con tan solo 7 puntos.

Con dos partidos ganados y un empate, en tres partidos, el Barcelona ya preocupa a los aficionados sobre repetir el coronarse campeón de La Liga.

Sin embargo, con la recién empezada temporada es muy temprano para afirmar que los actuales campeones no podrán repetir su hazaña.