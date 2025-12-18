NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Shakira

Shakira se sincera acerca de si se arrepiente del éxito que sacó con Bizarrap en el que lanza pullas a Gerard Piqué

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira - AFP
En medio de una entrevista con la revista Vanity Fair, Shakira confesó lo que ha logrado con su carrera tras su separación del exfutbolista español.

La cantante colombiana Shakira, quien sigue rompiendo récords con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, reveló si se arrepentía de su éxito Bzrp Music Sessions, Vol. 53 lanzad junto al productor argentino Bizarrap en 2024.

En medio de una entrevista con la revista Vanity Fair, Shakira fue cuestionada sobre si se arrepentía del verso de la canción que dice: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo".

Al respecto, Shakira fue contundente con su respuesta: "No me arrepiento. Es uno de los versos más logrados de mi vida".

"He aprendido a estar agradecida por lo que tengo, en lugar de desear lo que me falta. He perdido a personas a las que amaba, he vivido engaños y tristeza. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido, y todo eso me ha hecho más fuerte", agregó.

Asimismo, señaló que, pese a que la situación entre ella y Piqué ha cambiado, sus canciones la están ayudando a sanar y a dejar el pasado a un lado.

"A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz. Pero he comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Estoy bailando con mi dolor a través de la vida", puntualizó.

o

Cabe señalar que, tras tres años de su separación, se ha podido confirmar que la cantante y el exjugador no tienen una mala relación, incluso Shakira lo elogió públicamente hace unos días.

Durante una charla, la artista colombiana sorprendió al destacar una valiosa característica de su expareja, el exjugador español, Gerard Piqué,que ha impactado en la crianza de sus hijos.

De acuerdo con Shakira, la disciplina es fundamental en la vida de sus hijos, lo que les ha permitido destacarse en su vida académica y personal.

“Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos”, detalló la cantante y compositora barranquillera.

Sin embargo, aseguró que, Piqué también tuvo un papel importante en la crianza de sus dos hijos. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera”, reconoció.

“Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, agregó.

