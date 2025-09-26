NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
La reacción de Silvestre Dangond luego de que un hombre le arrojara una cerveza durante uno de sus conciertos

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Silvestre Dangond | Foto: EFE
Silvestre Dangond | Foto: EFE
El guajiro interpretaba uno de sus éxitos musicales en el Metropolitano de Barranquilla cuando recibió el líquido en la cara.

El reconocido cantante colombiano Silvestre Dangond vivió un momento incomodo en medio de su gira de conciertos ‘El último baile’, junto a su compañero de mil batallas, Juancho de la Espriella, que llevan a cabo en varias ciudades de Colombia.

Durante su presentación en el Metropolitano de Barranquilla, al guajiro le arrojaron una bebida cuando interpretaba uno de sus éxitos musicales, así quedó registrado en un video que ronda las redes sociales.

Ante ello, el artista pausó el show e intentó calmar a los asistentes que pedían expulsar del lugar al responsable.

“Una mala jugada de la emoción”, fueron las palabras de Dangond.
“Aquí lo importante es que recapaciten. Si tiene la capacidad de lanzarle una cerveza pueden hacer cualquier cosa”, agregó.

Dicho momento no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes elogiaron su autocontrol y su manera de enfrentar la situación.

“Admirable el autocontrol de Silvestre”, “¿Para qué van si lo van a agredir?”, “Qué hombre más caballeroso, mucha humildad", “Qué horror, se queda uno sin palabras con este tipo de personas, que falta de respeto” y “Un hombre inteligente”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que hace un par de meses, Dangond emocionó a sus seguidores tras anunciar su reencuentro con el acordeonero Juancho De la Espriella.

En un emotivo video compartido por medio de sus redes sociales, el intérprete de ‘Niégame tres veces’ le contó de una manera peculiar a sus seguidores que volvería a trabajar con el acordeonero Juancho De la Espriella, con quien no colaboraba musicalmente desde hace años.

El video publicado por Dangond está acompañado con la descripción “No tengo palabras para expresar lo que siento en esta nueva historia al lado de mi compadre Juancho De la Espriella”.

En el clip, Silvestre inicia diciendo: “No sé cómo explicarles esto, porque no sé en qué momento se me ocurrió esto, pero lo más bonito de todo es que es real, es genuino, el sentimiento de ir a encontrarme con mi exhermano, mi excmpañero musical de toda la vida porque así lo siento”.

“Independientemente de que nos hayamos separado, seguimos atados hasta el día en que me muera, por todo. Y yo quiero hacerlos a ustedes partícipes de todo esto, porque ustedes nos dieron el reconocimiento, el estatus. Ustedes nos regalaron sus aplausos y esos aplausos nunca fueron en vano”, añadió.

Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella lograron grabar cinco álbumes juntos, consiguieron varias nominaciones en importantes premiaciones, ganaron varios galardones y pudieron conquistar a muchos colombianos con éxitos como: ‘La Colegiala’, ‘Dile’, ‘Me Gusta, me gusta’, ‘Cantinero’, ‘La Gringa’ y ‘La Miradita’.

