Jueves, 02 de octubre de 2025
Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio sufre dolorosa pérdida de un ser querido: "Mi último mensaje para ella fue: eres mi heroína"

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Leonardo DiCaprio (EFE)
A través de sus redes sociales, el actor compartió un emotivo mensaje para despedir a su amiga y mentora.

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio rindió un emotivo homenaje a la primatóloga británica Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés y figura icónica de las causas ambientales, quien murió este miércoles a los 91 años.

A través de sus redes sociales, el actor despidió a quien llamó su amiga y mentora. “Hoy hemos perdido a una verdadera heroína del planeta, una inspiración para millones y una querida amiga”, escribió el actor en un post acompañado de imágenes junto a Goodall.

“Jane Goodall dedicó su vida a proteger nuestro planeta y a dar voz a los animales salvajes y a los ecosistemas que habitan. Su innovadora investigación sobre los chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de cómo nuestros parientes más cercanos viven, socializan y piensan, recordándonos que estamos profundamente conectados no solo a los chimpancés y a los demás grandes simios, sino a toda la vida”, destacó.

o

“Durante décadas, Jane viajó por el mundo con una energía incansable, despertando generaciones al asombro del mundo natural. Hablaba directamente a la próxima generación, inculcando esperanza, responsabilidad y la creencia de que cada individuo puede marcar la diferencia. Inspiró a millones a preocuparse, a actuar y a tener esperanza. Nunca se detuvo”.

“Mi último mensaje para Jane fue simple: ‘Eres mi heroína’. Ahora, todos debemos llevar la antorcha por ella en la protección de nuestro único hogar compartido”, dijo.

Goodall "falleció pacíficamente mientras dormía" en Los Ángeles, durante una gira de conferencias por Estados Unidos, dijo el Instituto Jane Goodall en un comunicado en Instagram.

o

En un último video publicado antes de su muerte, la célebre primatóloga dijo al público: "Algunos podemos decir 'Bonjour', otros 'Guten Morgen', pero yo puedo decir '¡Hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! Eso es 'buenos días' en chimpancé'".

A sus más de 90 años, esta gran figura de la ciencia del siglo XX seguía recorriendo el mundo acompañada de un chimpancé de peluche para sensibilizar sobre los ataques a la biodiversidad y buscar acciones contra el cambio climático.

"Deja un legado extraordinario para la humanidad y nuestro planeta", dijo en X el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre Goodall, nombrada Mensajera de la paz por las Naciones Unidas en 2002.

Goodall "fue capaz de compartir los frutos de su investigación con todos, especialmente con los más jóvenes, y cambiar nuestra perspectiva sobre los grandes simios", declaró a la AFP Audrey Azoulay, directora general de la Unesco.

