Martes, 26 de agosto de 2025
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La actriz fue ingresada al hospital por un presunto ataque de ansiedad, según informaron varias fuentes.

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana recordada por haber interpretado a 'La Chilindrina’, en la serie ‘El Chavo del 8’, habría sido hospitalizada de emergencia, según informaron varias fuentes.

De acuerdo con la revista TVNotas, la actriz fue ingresada al hospital la semana pasada por un presunto ataque de ansiedad.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad", dijo una amiga cercana a la revista.

Sin embargo, días después ‘La Chilindrina’ fue dada de alta. “Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación”, detalló.

Según la misma fuente, la actriz ha enfrentado una carga laboral considerable en los últimos meses, lo que ha incrementado su estrés y debilitado su estado de su salud.

“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, agregaron.

Hace unos meses, la actriz dio detalles sobre la planificación de su propio funeral, lo que sorprendió a todos sus seguidores.

“Tengo preparado mi ataúd, ya lo busqué y me gustó mucho con vírgenes de Guadalupe, en todos lados. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar”, expresó la mujer de 74 años.

La también actriz de doblaje, comediante y cantante, se refirió en una entrevista respecto a su decisión de organizar su velatorio.

“Ya tengo listo lo que me voy a poner, bueno me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”, afirmó.

Con dicha determinación, la artista busca aliviar la carga emocional de los familiares a la hora de partir del plano terrenal.

“Me encantaría que me disfracen de la Chilindrina, pero mis hijos no quieren; dicen que hasta en ese momento quiero hacer el ridículo”, añadió.

Aunque hace 6 años María Antonieta de las Nieves fue diagnosticada con fibromialgia, enfermedad crónica que se caracteriza por dolor y sensibilidad en todo el cuerpo, así como fatiga y dificultad para dormir, la celebridad latinoamericana lleva a cabalidad sus terapias.

De hecho, la última dificultad que tuvo en cuanto a su salud fue en 2022, cuando tuvo una infección de muela que la llevó a un hospital en Estados Unidos.

Gracias a sus interpretaciones como la’ Chilindrina’, en 2021, fue reconocida con un récord Guinness por la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje, en ese entonces, con un total de 48 años.

