Martes, 02 de septiembre de 2025
María Antonieta de las Nieves, actriz de 'La Chilindrina', sufre fuerte caída a pocos días de ser hospitalizada

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
El incidente tuvo lugar en el Teatro de los Insurgentes donde asistió para ver el musical Cabaret.

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana recordada por haber interpretado a 'La Chilindrina’ en la serie ‘El Chavo del 8’, sufrió una aparatosa caída el pasado fin de semana.

En un video que ronda las redes sociales quedó registrado el momento en el que la actriz tropieza con un escalón y cae sobre las escaleras.

Pese a que María Antonieta de las Nieves intentó ponerse de pie por sus propios medios, recibió el apoyo de dos mujeres, quienes finalmente le ayudan a levantarse.

“Afortunadamente todo quedó en un susto y la querida actriz se encuentra bien”, indicó la cuenta que compartió el video.

El incidente ocurre luego de que la actriz mexicana sufriera un quebranto de salud hace unas semanas.

Aunque varias fuentes informaron que la actriz fue ingresada a un hospital por un aparente ataque de ansiedad, la misma María Antonieta de las Nieves rompió el silencio y publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró cuál fue su verdadero diagnóstico.

Según dijo la celebridad mexicana de 78 años, el incidente ocurrió tras una gira en Perú en donde tuvo una fuerte deshidratación que le bajó sus niveles de sodio, lo que provocó su hospitalización.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió en la descripción del video publicado en Instagram.

En el clip, la actriz aseguró que actualmente “la está pasando muy bien” y dejó claro que se encuentra bien de salud, entregando un parte de tranquilidad a sus seguidores que se mostraron preocupados tras conocerse su hospitalización de emergencia.

“Qué tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”, dijo.

De acuerdo con informes, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar (El Señor Barrigas) estuvieron en Perú realizando una gira, en momentos en los que el actor que dio vida a Quico en el 'Chavo del Ocho', Carlos Villagrán, llegó al mismo país para presentar su circo.

La actriz es muy querida en Hispanoamérica gracias a su recordado papel de 'La Chilindrina' en la serie mexicana. Precisamente, en 2021 fue reconocida con un récord Guinness por la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje, en ese entonces, con un total de 48 años.

Cabe mencionar que los personajes del Chavo estuvieron nuevamente en el foco de atención tras ser estrenada la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, titulada "Chespirito: sin querer queriendo", que dejó en evidencia algunas de las diferencias que existían o que aún existen entre algunos actores de la popular serie mexicana.

Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Dictadura

Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

