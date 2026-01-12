'Una batalla tras otra' entre las más premiadas y el actor Owen Cooper rompe un récord por su papel en 'Adolescencia’; así fue la entrega de los Globos de Oro 2026

Este domingo se llevó a cabo la edición número 83 de los Globos de Oro, una celebración a las mejores producciones de cine y televisión del 2025.

Sin duda, una de las producciones más premiadas de la ceremonia, en la considerada por muchos como la antesala de los Oscar, fue la serie de Netflix 'Adolescencia'.

Owen Cooper, el protagonista del drama de Netflix que sigue a un joven acusado de asesinar a una compañera de clases, hizo historia en los Globos de Oro.

Con tan solo 16 años, Cooper se convirtió en el actor más joven en ganar la categoría 'Mejor Actor de Reparto' por su papel de Jamie Miller.

La categoría la compartía con: Billy Crudup (The Morning Show), Walton Goggins (The White Lotus), Jason Isaacs (The White Lotus), Tramell Tillman (Severance) y Ashley Walters (Adolescencia).

Tras recibir su premio, el joven afirmó: "Estar aquí con un Globo de Oro no parece real en absoluto. Qué viaje tan increíble hemos atravesado mi familia y yo".

Además, finalizó su discursó haciendo referencia al mítico lema del Liverpool, club del cual ha dicho en muchas ocasiones que es hincha.

"Que llegue 2026. Nunca caminarás solo", sentenció la joven estrella de Hollywood que también cuenta con un Emmy por su actuación en 'Adolescencia'.

Fuera de Cooper, estos son los ganadores en las principales categorías de la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregaron el domingo.

"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de la noche con cuatro premios, incluidos los de mejor comedia y mejor director.

Por el lado del cine, los ganadores fueron los siguientes:

Mejor película, drama: "Hamnet".

Mejor película, musical o comedia: "Una batalla tras otra".

Mejor actor, drama: Wagner Moura, "El agente secreto".

Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, "Hamnet".

Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, "Marty Supreme".

Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, "If I Had Legs, I’d Kick You".

Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, "Valor sentimental".

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, "Una batalla tras otra".

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra".

Mejor película en lengua no inglesa: "El agente secreto" (Brasil).

Mejor logro cinematográfico y en taquilla: "Pecadores".

Mejor película animada: "Las guerreras k-pop".

Mientras que en las producciones televisivas, los galardonados fueron: