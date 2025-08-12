NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Jennifer López

"Me hacía cosquillas": saltamontes le roba el protagonismo a Jennifer Lopez durante uno de sus shows

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Jennifer Lopez - EFE
Jennifer Lopez - EFE
El curioso momento tuvo lugar durante un concierto de la gira 'Up All Night: Live in 2025', en la ciudad de Almaty, Kazajistán.

La cantante Jennifer Lopez, conocida mundialmente por éxitos musicales como 'On the Floor' y 'Waiting for Tonight', demostró su lado más profesional en el escenario tras recibir la visita de un inusual invitado: un pequeño saltamontes que le robó el protagonismo.

De acuerdo con la revista especializada en entretenimiento ¡Hola!, el curioso momento tuvo lugar durante un concierto de la gira 'Up All Night: Live in 2025', en la ciudad de Almaty, Kazajistán, cuando el insecto recorrió gran parte de su cuerpo hasta su cuello mitras adelantaba su presentación.

o

Videos que circulan en las redes sociales muestran a la artista estadounidense vestida de negro ofreciendo su espectáculo tranquilamente, cuando de repete el grillo comienza a trepar su vestido desde su cintura hasta el cuello.

Aunque algunos fans se percataron del insecto y comenzaron a alertar a la cantante con gritos y algarabías, ésta continuó con su presentación como si nada estuviera pasando hasta finalizar el tema que estaba entonando.

Al terminar, J.Lo tomó con su mano derecha el grillo que estaba posado sobre su cuello y lo lanzó al aire. "Me hacía cosquillas", exclamó ante la multitud.

La actitud de la artista con el animal fue destacada por su seguidores en las plataformas digitales, donde las publicaciones que replicaron el video se llenaron de comentarios en relación a su profesionalismo.

"Eso se llama profesionalismo y buen apoyo de los asistentes por medio del intercomunicador", escribió un internauta. Mientras que otro agregó: "Wow, que glamour de J.Lo hasta para retirarse un insecto".

o

Jennifer Lopez no se escapa de momentos curiosos en el escenario. Y es que a finales de julio en Varsovia (Polonia), en una de sus presentaciones de la misma gira, la falda dorada que llevaba puesta se desprendió inesperadamente y cayó al suelo.

"Estoy aquí en ropa interior. Menos mal que reforzaron el traje y que llevaba ropa interior, porque normalmente no llevo", exclamó la artista en un tono burlesco.

Tras varios intentos de uno de los bailarines por colocársela, la cantante decidió lanzarla al público y quedarse en ropa interior. "Pueden quedársela, yo ya no la quiero", añadió y continuó con su presentación.

Temas relacionados:

Jennifer López

Animales

Concierto

Celebridades

Cantante

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Entretenimiento

Ver más
Receta de tofu marinado y asado - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar un rico tofu marinado y asado saludable

Imagen de referencia concurso de Belleza - Canva / Captura de video Telemundo
Miss Universo

Concursante de "Miss Latina Universo" que sufrió aparatosa caída en vivo rompió el silencio y compartió desde una silla de ruedas las secuelas del incidente

Kourtney y Kim Kardashian | Foto: EFE
Kourtney Kardashian

Lluvia de críticas a una de las hermanas Kardashian por poner en peligro a su hijo: "Es una peligrosa negligencia"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Receta de tofu marinado y asado - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar un rico tofu marinado y asado saludable

El jugador colombiano Luis Díaz (AFP)
Luis Díaz

Luis Díaz ya está con el Bayern Munich y lo siguen despidiendo en Liverpool; una leyenda del equipo aseguró que era “el compañero más confiable”

Imagen de referencia concurso de Belleza - Canva / Captura de video Telemundo
Miss Universo

Concursante de "Miss Latina Universo" que sufrió aparatosa caída en vivo rompió el silencio y compartió desde una silla de ruedas las secuelas del incidente

Álvaro Uribe - EFE
Colombia

"Acudieron a la justicia solo para destruir una voz de la oposición democrática": expresidente de Colombia Álvaro Uribe tras ser sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria

Tanda de penaltis entre Francia y Alemania (fútbol femenino) de cuartos de final de la EURO 2025 - Fotos: X / EFE
Francia

Jugadora especialista en cobro de penaltis hizo la carrera "más extraña" en la historia del fútbol para patear desde los 12 pasos en la Euro

Kourtney y Kim Kardashian | Foto: EFE
Kourtney Kardashian

Lluvia de críticas a una de las hermanas Kardashian por poner en peligro a su hijo: "Es una peligrosa negligencia"

Virgil van Dijk/ Marc Guehi/ Bruno Fernandes - Fotos AFP
Premier League

El motivo por el que jugadores de la Premier League dejarán de usar brazaletes de capitán con arcoíris LGBTQ+ que utilizaron compañeros de Luis Díaz y Daniel Muñoz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano