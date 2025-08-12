"Me hacía cosquillas": saltamontes le roba el protagonismo a Jennifer Lopez durante uno de sus shows

La cantante Jennifer Lopez, conocida mundialmente por éxitos musicales como 'On the Floor' y 'Waiting for Tonight', demostró su lado más profesional en el escenario tras recibir la visita de un inusual invitado: un pequeño saltamontes que le robó el protagonismo.

De acuerdo con la revista especializada en entretenimiento ¡Hola!, el curioso momento tuvo lugar durante un concierto de la gira 'Up All Night: Live in 2025', en la ciudad de Almaty, Kazajistán, cuando el insecto recorrió gran parte de su cuerpo hasta su cuello mitras adelantaba su presentación.

Videos que circulan en las redes sociales muestran a la artista estadounidense vestida de negro ofreciendo su espectáculo tranquilamente, cuando de repete el grillo comienza a trepar su vestido desde su cintura hasta el cuello.

Aunque algunos fans se percataron del insecto y comenzaron a alertar a la cantante con gritos y algarabías, ésta continuó con su presentación como si nada estuviera pasando hasta finalizar el tema que estaba entonando.

Al terminar, J.Lo tomó con su mano derecha el grillo que estaba posado sobre su cuello y lo lanzó al aire. "Me hacía cosquillas", exclamó ante la multitud.

La actitud de la artista con el animal fue destacada por su seguidores en las plataformas digitales, donde las publicaciones que replicaron el video se llenaron de comentarios en relación a su profesionalismo.

"Eso se llama profesionalismo y buen apoyo de los asistentes por medio del intercomunicador", escribió un internauta. Mientras que otro agregó: "Wow, que glamour de J.Lo hasta para retirarse un insecto".

Jennifer Lopez no se escapa de momentos curiosos en el escenario. Y es que a finales de julio en Varsovia (Polonia), en una de sus presentaciones de la misma gira, la falda dorada que llevaba puesta se desprendió inesperadamente y cayó al suelo.

"Estoy aquí en ropa interior. Menos mal que reforzaron el traje y que llevaba ropa interior, porque normalmente no llevo", exclamó la artista en un tono burlesco.

Tras varios intentos de uno de los bailarines por colocársela, la cantante decidió lanzarla al público y quedarse en ropa interior. "Pueden quedársela, yo ya no la quiero", añadió y continuó con su presentación.