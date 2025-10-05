NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Monstruo: la historia de Ed Gein

‘Monstruo: la historia de Ed Gein’ divide al público y la crítica: estas son las primeras impresiones del nuevo éxito de Netflix

octubre 5, 2025
Por: Miguel Pedreros
Charlie Hunnam en la alfombra de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’-Foto: AFP
Esta producción es la tercera historia basada en hechos reales que produce Ryan Murphy.

Una de las series más esperadas del 2025 ya llegó a Netflix: se trata de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, que promete ser uno de los más grandes éxitos de la plataforma en el mes de octubre en esta ola de producciones basadas en crímenes de la vida real.

La historia está basada en la vida del asesino en serie estadounidense Ed Gein, quien cometió una serie de crímenes y profanación de tumbas para crear ropa y accesorios con piel humana.

La serie fue creada por el Productor y guionista estadounidense Ryan Murphy, quien alcanzó la fama por ‘American Horror Story’, la mente creativa detrás de producciones como ‘La historia de Jeffrey Dahmer’ y ‘La historia de Lyle y Erik Menendez’.

Pese a que sus anteriores proyectos han sido aplaudidos por el público y la crítica, esta nueva entrega está dividiendo opiniones y no ha obtenido las mejores calificaciones en el portal de Rotten Tomatoes.

Algunos críticos mencionan que tergiversa los hechos reales y es demasiado explícita en los horrores que se muestran en la serie, que hace difícil su visionado.

“Monstruo: La historia de Ed Gein es tan sensacionalista y descuidada como los cómics que lee Ed, un producto del sensacionalismo, la provocación y la desinformación”, mencionó Teresa Lacson de Collider.

“Una inmersión en la oscuridad psicosexual que casi se ahoga en sus propias ambiciones y depravaciones”, explicó James Jackson para The Times.

Entre tanto, el público que ha calificado la serie también ha mencionado algunos aspectos que no les ha convencido por su larga duración y escenas que no aportan a la trama.

“De las tres series, esta fue, con diferencia, la más floja. Muy aburrida. Pasaba de la realidad a los hechos, para luego volver a la ficción. Detalles innecesarios que nunca sabremos si son inventados”, mencionó un fanático en Rotten Tomatoes.

Aun así otro sector del público y la crítica han aplaudido la impecable actuación de Charlie Hunnam en su papel de asesino en serie, además mencionan la impresionante factura visual para mostrar los escenarios y crímenes.

“Muy buen espectáculo, lo terminé en un día, solo desearía que no se hubieran metido tanto en la película ‘Psicosis’, pero Ed Gein definitivamente fue un tipo diferente de asesino, definitivamente lo recomendaría”, dijo un espectador.

“Monster: The Ed Gein Story hace un trabajo efectivo al presentar al público a un asesino en serie que mucha gente quizás no conozca, pero que ha tenido una gran influencia en las películas de terror, desde ‘Psicosis’ hasta ‘La masacre de Texas’”, argumentó el crítico Joel Keller para Decider.

