Sábado, 04 de octubre de 2025
Studio Ghibli

‘La princesa Mononoke’, una de las obras maestras de Hayao Miyazaki, regresa a los cines en Venezuela y Colombia: esta es la fecha

octubre 4, 2025
Por: Miguel Pedreros
El director japonés Hayao Miyazaki es uno de los fundadores de STUDIO GHIBLI-Foto: EFE/AFP
La película se ha convertido en una de las obras más recordadas de Studio Ghibli.

Hayao Miyazaki se ha convertido en uno de los directores de cine animado más aclamados de los últimos tiempos y una de sus películas más aclamadas regresa a las pantallas de cine en Venezuela y Colombia.

Curiosamente, durante el 2025, las distribuidoras de cine han reestrenar en pantalla grande varias películas de Studio Ghibli, empresa dedicada a crear películas de anime que han trascendido fronteras como ‘El viaje de Chihiro’ y ‘La tumba de las luciérnagas’.

En esta ocasión, los cines volverán a proyectar la icónica cinta de aventura y fantasía ‘La princesa Mononoke’, considerada una de las mejores películas de Miyazaki.

La película relata la odisea del príncipe Ashitaka, quien, en su búsqueda por curar una maldición, descubre que los dioses del bosque quieren iniciar una guerra en contra de los humanos debido a la destrucción de la naturaleza. En esta búsqueda, el joven también conoce a ‘San’, una misteriosa chica que cambiará el destino de la naturaleza.

La película fue estrenada en Japón en el año1997, donde se convirtió en un éxito de taquilla gracias a sus impactantes escenas dibujadas a mano y su mensaje sobre el cuidado del medio ambiente.

Con el tiempo, la película se mostró en televisión en los canales colombianos y venezolanos, donde adquirió reconocimiento y varios se han convertido en fanáticos de la obra de Miyazaki.

Precisamente, en medio de los reestrenos de varias películas de Studio Ghibli, se anunció el lanzamiento de ‘La princesa Mononoke’. Distribuidoras en Venezuela anunciaron que la película estará en salas de cine a partir del 16 de octubre de 2025, mientras que en Colombia se podrá disfrutar en formato digital desde el 30 de octubre.

“Prepárate para vivir de nuevo la aventura de Ashitaka y San”, comenta una publicación oficial en redes sociales.

Pro lo pronto, se desconoce las salas en que será proyectada la película, pero se espera que en Colombia esté en los cines de Cine Colombia, Cinépolis y Cinemark, mientras que Cines Unidos en Venezuela ya anunció que la tendrán en cartelera.

En varias salas del mundo la película se ha reestrenado en IMAX gracias a una reciente restauración que recibió la película que ha permitido que se proyecte en gran formato.

