NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Michael Jackson

"No es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad": neurocirujanos revelan la verdad detrás de paso en el que Michael Jackson lograba inclinarse 45 grados

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
El artista desafiaba la gravedad mientras mantenía una postura recta solo sosteniéndose con los pies.

Tras más de 15 años del fallecimiento del cantante y bailarín estadounidense Michael Jackson continúa la expectativa de cómo realizaba su mítico paso inclinado hacia delante en el video de Smooth Criminal.

Jackson se inclinaba 45 grados hacia delante, desafiando la gravedad, mientras mantenía una postura recta, la cual solo sostenía con sus pies.

Ante la incógnita, han surgido varias investigaciones, estudios e incluso especulaciones sobre el tema.

Neurocirujanos del Instituto Médico de Posgrado de Educación e Investigación en Chandigarh, India, indicaron que físicamente no es imposible realizar dicho paso de baile.

o

“Realmente, no es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad. Una persona puede inclinarse un máximo de 25 o 30 grados hacia adelante antes de caerse de frente”, dijo Majul Tripathi, perteneciente al instituto.

De acuerdo con investigaciones publicadas en Journal of Neurosurger, los músculos de la columna son “como cables que sostienen la columna vertebral”, por esta razón “cuando el cuerpo humano está erguido, su centro de gravedad (COG) se encuentra delante de la segunda vértebra sacra.

“Al realizar una inclinación hacia de delante con el torso recto, manteniendo las articulaciones de la cadera como punto de apoyo, los músculos erectores de la columna actúan como cables para sostener la columna vertebral suspendida durante el desplazamiento hacia delante del COG, evitando que el cuerpo caiga hacia delante”, indican.

o

Cuando el apoyo pasa a las articulaciones del tobillo, “los erectores de la columna pierden su capacidad de mantener el centro de gravedad y la tensión se desplaza al tendón de Aquiles”.

Esto, solo es posible con una pequeña flexión hacia adelante desde el tobillo, salvo en el caso de Michael Jackson.

Según 'Journal of Neurosurgery', Michael lograba una extensión de 45 grados y esto debido a unos zapatos especiales que utilizaba para sus shows.

“La ranura triangular podía prender un miembro de enganche (una clavija metálica que emergía del suelo del escenario en el momento justo), permitiendo al bailarín obtener la cantidad adecuada de apoyo adicional para poder inclinarse hacia adelante más allá de los límites fisiológicos”, afirmaron.

Temas relacionados:

Michael Jackson

Baile

Artistas

Música

Fallecimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Entretenimiento

Ver más
Colombia, Venezuela y Brasil brillan en el ranking de países con las mujeres más bellas del mundo | Foto Canva
Ranking

Insider Monkey reveló el ranking de los países con las mujeres más bellas del mundo: Colombia y Venezuela están separadas en la lista por 20 puestos

Tom Holland/ Spiderman - Fotos EFE
Spiderman

Así luce el nuevo traje de Spider-Man en el rodaje de la esperada película de Marvel

Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy | Foto EFE
Karol G

Por qué Karol G encabezará un show de medio tiempo de la NFL en Brasil y no en Estados Unidos: la colombiana se confiesa "orgullosa"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Brasil femenino / FOTO: EFE
Copa América Femenina

Gracias guerreras: Colombia no pudo vencer a Brasil en los tiros penalti y perdió la final de la Copa América

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Álvaro Uribe

"El juicio ha sido político desde el primer día": analistas sobre condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe

Rusia y Ucrania, ataques - Foto de referencia de EFE
Rusia

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos caídos en combate

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia / Foto: @ConElMazoDando
Diosdado Cabello

Cabello ironiza con el precio de su cabeza y el aumento de la recompensa por Maduro, y menciona la incautación de "activos"

Álvaro Uribe | Foto: EFE
Álvaro Uribe

“Hoy enfrenta un anuncio de condena construido sobre una cadena de irregularidades”: expresidentes del Grupo IDEA se pronuncian sobre el caso contra Álvaro Uribe

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela, y partido de Venezuela ante Argentina en Maturín en 2024 - Fotos: EFE
La Vinotinto

Richard Páez respondió sin titubeos si La Vinotinto debería jugar con la suplencia ante Argentina por Eliminatorias para enfocarse en el partido ante Colombia

Jefferson Savarino, futbolista venezolano - Foto: AFP
Jefferson Savarino

Pieza clave de la Vinotinto explica por qué prefirió quedarse en el fútbol sudamericano y no dar el salto a Europa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano