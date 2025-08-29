"No es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad": neurocirujanos revelan la verdad detrás de paso en el que Michael Jackson lograba inclinarse 45 grados

Tras más de 15 años del fallecimiento del cantante y bailarín estadounidense Michael Jackson continúa la expectativa de cómo realizaba su mítico paso inclinado hacia delante en el video de Smooth Criminal.

Jackson se inclinaba 45 grados hacia delante, desafiando la gravedad, mientras mantenía una postura recta, la cual solo sostenía con sus pies.

Ante la incógnita, han surgido varias investigaciones, estudios e incluso especulaciones sobre el tema.

Neurocirujanos del Instituto Médico de Posgrado de Educación e Investigación en Chandigarh, India, indicaron que físicamente no es imposible realizar dicho paso de baile.

“Realmente, no es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad. Una persona puede inclinarse un máximo de 25 o 30 grados hacia adelante antes de caerse de frente”, dijo Majul Tripathi, perteneciente al instituto.

De acuerdo con investigaciones publicadas en Journal of Neurosurger, los músculos de la columna son “como cables que sostienen la columna vertebral”, por esta razón “cuando el cuerpo humano está erguido, su centro de gravedad (COG) se encuentra delante de la segunda vértebra sacra.

“Al realizar una inclinación hacia de delante con el torso recto, manteniendo las articulaciones de la cadera como punto de apoyo, los músculos erectores de la columna actúan como cables para sostener la columna vertebral suspendida durante el desplazamiento hacia delante del COG, evitando que el cuerpo caiga hacia delante”, indican.

Cuando el apoyo pasa a las articulaciones del tobillo, “los erectores de la columna pierden su capacidad de mantener el centro de gravedad y la tensión se desplaza al tendón de Aquiles”.

Esto, solo es posible con una pequeña flexión hacia adelante desde el tobillo, salvo en el caso de Michael Jackson.

Según 'Journal of Neurosurgery', Michael lograba una extensión de 45 grados y esto debido a unos zapatos especiales que utilizaba para sus shows.

“La ranura triangular podía prender un miembro de enganche (una clavija metálica que emergía del suelo del escenario en el momento justo), permitiendo al bailarín obtener la cantidad adecuada de apoyo adicional para poder inclinarse hacia adelante más allá de los límites fisiológicos”, afirmaron.