Viernes, 02 de enero de 2026
Hallan muerta en un hotel en la madrugada del 1 de enero a la hija del actor Tommy Lee Jones, quien le dio vida al ‘Agente K’ en 'Hombres de Negro'

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El actor Tommy Lee Jones y su hija Victoria Jones. (AFP)
La hija del popular actor y director de cine fue encontrada por los servicios de emergencia que fueron alertados por una llamada sucedida poco antes de las 3 de la mañana del 1 de enero.

Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en un lujoso hotel de San Francisco, en California, en el que se encontraba en la noche de Año Nuevo, según informaron medios cercanos a la farándula norteamericana como TMZ y People.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte. Victoria, según las primeras informaciones, se encontraba sin vida una vez que los médicos de emergencia llegaron a la habitación del hotel.

Victoria también se había dedicado a la actuación parte de su vida. Apareció en la película ‘Hombres de Negro 2’, en la serie ‘One Tree Hill’ y en los filmes ‘Los tres entierros de Melquíades Estrada’ y ‘Deuda de honor’.

Tommy Lee Jones, cabe resaltar, es uno de los actores más queridos en Estados Unidos y en varios lugares del mundo.

Su figura quedó inmortalizada en el papel del ‘Agente K’ de Hombres de Negro, el experimentado servidor de una organización secreta que protege a la Tierra de peligros alienígenas y que guía al excéntrico ‘Agente J’ interpretado por Will Smith.

Tommy Lee Jones ganó el Premio Oscar en 1994 en la categoría Mejor Actor de Reparto con la película 'El Fugitivo'. Fue además nominado en otras tres ocasiones por sus apariciones en las cintas 'JFK: caso abierto', 'En el valle de Elah' y 'Lincoln'.

Victoria Jones tenía 34 años, y según New York Post, había tenido enfrentamientos con la Policía y arrestos por “cargos relacionados con sustancias controladas y agresión doméstica” de los que se declaró inocente.

Foto de referencia (Canva)
