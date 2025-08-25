Receta de pasta asiática con toque italiano: así es el paso a paso para preparar este sencillo plato

La pasta asiática se caracteriza por su origen milenario y la riqueza de sus ingredientes. Su preparación es única y se diferencia notablemente de la pasta occidental.

En esta receta, el chef Chucho Rojas propone una fusión especial, combinando lo mejor de ambos mundos: técnicas y sabores orientales con el estilo de preparación italiano. Como él mismo afirma: “La pasta viene de Asia, pero Italia la convirtió en una reina.”

Ingredientes:

Linguinis (o cualquier tipo de pasta larga)

Mantequilla

Cebolla cortada en plumas

Aceite de oliva

Ajo negro (o ajo blanco como alternativa)

Salsa de soya

Sal al gusto

Queso parmesano o pecorino rallado

Cebolla frita

Ralladura de limón o lima verde

Ramita de cilantro fresco

Preparación paso a paso:

1. Sofreír los ingredientes base

En una sartén caliente, añade un chorrito de aceite de oliva y una cucharada de mantequilla. Esto ayudará a equilibrar el sabor y evitar que la mantequilla se queme. Agrega la cebolla en plumas y saltea hasta que esté transparente y suave.

2. Incorporar el ajo y la salsa de soya

Añade el ajo negro picado (o ajo blanco, si no tienes negro) y mezcla bien. Cocina por un par de minutos para que libere su sabor. Luego, incorpora un chorrito de salsa de soya para resaltar los sabores asiáticos. Revuelve todo muy bien.

3. Cocinar la pasta

Hierve los linguinis en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Una vez listos, escúrrelos y resérvalos. Puedes guardar un poco del agua de cocción para ajustar la textura más adelante si es necesario.

4. Mezclar la pasta con la salsa

Agrega la pasta en un bowl o directamente en la sartén con la mezcla de cebolla, ajo y salsa de soya. Mezcla bien para que se impregne de todos los sabores.

5. Emplatado y toques finales

Sirve la pasta en un plato y espolvorea generosamente queso parmesano o pecorino rallado por encima. Añade ralladura de limón o lima para un toque cítrico y fresco. Termina con cebolla frita, un chorrito extra de salsa de soya y una ramita de cilantro fresco como decoración.

Esta receta no solo es una deliciosa forma de disfrutar la pasta con un giro distinto, sino también una muestra de cómo dos culturas culinarias tan distintas puede complementarse perfectamente. Una propuesta ideal para sorprender en la mesa con sabores intensos, equilibrados y originales.