Reconocida banda mexicana aparecerá en un nuevo capítulo de Los Simpsons

Los Simpsons, la famosa comedia de dibujos animados se centra en una familia que vive en la ciudad de Springfield, confirmó que reconocida banda mexicana hará parte de su nuevo capítulo que será estrenado este 28 de diciembre.

Se trata de los Tigres del Norte, una banda mexicana con más de 50 años de carrera, conocidos por sus historias sobre la vida de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Además de su participación, la serie informó que, durante el capítulo, la banda estrenará un nuevo éxito musical.

Pese a que son una banda de música regional mexicana, Los Tigres del Norte han tenido un gran impacto en Estados Unidos, convirtiéndose en la voz de muchos migrantes que buscan una vida mejor al otro lado de la frontera.

Productor de Los Simpson reveló cómo será el final de la serie y a los fanáticos no les gustó la idea

Los Simpson, una de las series televisivas más importantes, duraderas e icónicas de la historia, siguen totalmente vigentes tras más de 35 años en las pantallas.

En octubre de 2024 sorprendieron a los espectadores cuando lanzaron un nuevo estreno al que llamaron “final de la serie”, sin embargo, solo fue otro de sus clásicos chistes para revelar que toda la historia del episodio fue generada por IA.

No fue el final real, pero el showrunner de la serie, Matt Selman, habló con en New York Post sobre ese día en el que la serie tenga que despedirse de verdad.

El producto aseguró que “la discusión sobre lo difícil que sería hacer un último episodio es lo que llevó al final falso de la serie" y agregó que pensarlo "es algo imposible”.

No obstante, y aunque muchos fanáticos quisieran un final tan grande como la misma serie, Selman hizo una revelación que podría ser "decepcionante", pues cree que la producción no debería tener un final significativo.

“El programa no tiene por qué terminar”, continuó.

Sobre esto, Selman explicó la razón del falso final de la temporada 36: “hacer un final de serie empalagoso, como hacen la mayoría de los otros programas, sería muy aburrido. Así que hicimos uno que fue un poco exagerado”.

Sin embargo, su visión de una serie sin final no es precisamente una serie que no acabará nunca, sino una que acabaría abruptamente sin un episodia dedicado al cierre de toda su historia.

Para el verdadero final de la serie, Selman querría que fuera simplemente "un episodio normal".

“Los personajes de este loco programa no envejecen… Creo que más adelante elegiremos un episodio y diremos que ese fue el último. Nada de cosas autoconscientes. O, un chiste autoconsciente”.

Asimismo, cree que el último episodio de Los Simpson debería ser simplemente "una muy buena historia sobre la familia".