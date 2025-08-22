Shakira comparte curioso momento en el que una fan lucía seria mientras el estadio 'se caía' con el coro de ‘Si te vas’ en su último concierto

La cantante colombiana Shakira compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos que fueron tomados en medio de su más reciente concierto, como parte de la gira ‘Las Mujeres ya no lloran world tour’, en la ciudad mexicana de Torreón en Coahuila.

En los videos quedó retratado el curioso momento en el que una fanática lucía seria mientras el estadio cantaba a coro ‘Si te vas’.

La mujer parece disfrutar del show a su modo. Mientras las demás saltaban y levantaban los brazos gritando cada uno de los versos del recordado éxito de Shakira, ella miraba con concentración cada uno de los detalles de la presentación.

VEA TAMBIÉN Presentadora que criticó duramente el engaño de Piqué a Shakira reveló que se lo encontró en la calle y se mostró sorprendida por la reacción de Clara Chía o

La escena lo que deja claro, por seguro, es que el show de Shakira conmovió a todos, aunque las reacciones al mismo se tornaran disparejas por un momento. La atmósfera que se percibe en el recinto del concierto está cargada de una gran energía.

“Una fiesta Torreón. ¿Están listos, Monterrey?”, escribió la cantante colombiana junto a la serie de videos en los que quedó plasmado el éxito que tuvo el concierto.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’ con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

Shakira inició su aventura en Norteamérica, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, el pasado martes 13 de mayo en Charlotte, en una presentación que tuvo como principal atractivo una interpretación que hizo de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.

Y también se presentó, entre otras ciudades, en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto. Ahora está de retorno a tierras mexicanas antes de tener una segunda fase de conciertos por Sudamérica.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

VEA TAMBIÉN Shakira y Piqué dieron el primer paso en la disolución patrimonial del emporio que ambos formaron o

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima

Chile: 22 noviembre, en Santiago

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires