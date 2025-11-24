NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
On the Road

“Sonido de Libertad” fue solo el comienzo: Timothy Ballard revela su nueva guerra contra el tráfico de niños

noviembre 24, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Su labor inspiró la película Sound of Freedom, que llevó su nombre al escenario mundial entre elogios, cuestionamientos y debates.

Timothy Ballard, exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y fundador de Operation Underground Railroad, es una de las figuras más polémicas y al mismo tiempo más influyentes en la lucha contra la trata de personas.

o

En la nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, Ballard habla sin restricciones sobre su trayectoria, su nuevo proyecto audiovisual y los momentos que cambiaron su vida para siempre. Su documental “Guerra oculta” asegura expone la batalla silenciosa contra redes de explotación infantil.

No recreamos ninguna escena aquí, lo van a ver como si fuera escrito por guion”, afirma Ballard, dejando claro que el contenido se basa en operaciones reales.

Recuerda sus inicios: “Doce años estuve en el Gobierno, primero con la CIA, luego con el Departamento de Seguridad Doméstica, y fue difícil para mí”. Sin embargo, hubo un instante decisivo que lo marcó profundamente.

Según relata, mientras rescataba a un menor, este lo miró y le dijo en inglés: “I don’t belong here (No pertenezco aquí)”. “Yo empecé a llorar esa noche. No sabía si quería quedarme. Ahí entendí que tenía que crear una organización”, confiesa. Ese niño cuenta fue la señal que necesitaba para dar un giro radical en su vida.

Tras abandonar el Gobierno, fundar una organización y sostenerla con donaciones fue “una locura”, según explica. “La primera operación en Haití (…) vimos a 26 niños, todos esclavos, todos a la venta, pequeñitos”. Fue esa experiencia la que terminó de sellar su compromiso.

“Después de eso, tomé este trabajo con más pasión”, añade. “Al final, cuando se rescataron, adoptamos a dos niños, y ahora son felices conmigo”.

o

Finalmente, Ballard reconoce que no tiene claro cuál será el rumbo de su carrera. Lo único seguro dice es que seguirá involucrado en misiones humanitarias: “No sé qué va a ser mi carrera en el futuro, pero tiene que ser algo con mayor impacto en rescatar niños”.

Temas relacionados:

On the Road

Documental

Niños

Tráfico de personas

Películas

Explotación sexual

Explotación infantil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"EE. UU. no mueve un portaviones como el Gerald Ford para hablar sobre algo”: exoficial de inteligencia advierte que está listo para un "ataque sin precedentes"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Shakira

El famoso cantante que se mezcló con el público del concierto de Shakira y mostró sus dotes como bailarín

Andrés Cepeda/ Feid y Karol G/ Alberto Montenegro de Rawayana - Fotos AFP
Premios Grammy

Colombia y Venezuela tienen gran presencia en la lista de nominados a los Grammy Awards 2026

Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Actor

El protagonista de 'Mi pobre angelito' repitió varias partes de la película: estas fueron las escenas que volvió a actuar a sus 45 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Despliegue militar | Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Cuál sería el primer blanco de EE. UU. en caso de un eventual ataque al régimen de Maduro?

Cárcel de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Tiroteo en cárcel de Ecuador deja cuatro muertos y decenas de heridos

Flores - Foto Canva
Flores

Madrid, Cundinamarca florece: el Festival que impulsa la economía y la sostenibilidad

Capitolio de Washington DC (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno y pasa a la Cámara de Representantes

Marggie Orozco, médica general venezolana / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Régimen

"Uno siente que nadie escucha, por favor, que alguien haga algo": filtran el crudo audio de WhatsApp de una mujer por el cual el régimen venezolano la sentenció a 30 años de prisión

Policía arresta a un manifestante en México / Claudia Sheinbaum, presidente de México - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum

"Es penoso en lo que ha caído este gobierno": analista político sobre represión de la manifestación 'Generación Z' en México

Explosión estelar - Foto de referencia: Canva
Astronomía

Captan por primera vez increíbles imágenes de la explosión y 'muerte' de una estrella

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre