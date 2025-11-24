“Sonido de Libertad” fue solo el comienzo: Timothy Ballard revela su nueva guerra contra el tráfico de niños

Timothy Ballard, exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y fundador de Operation Underground Railroad, es una de las figuras más polémicas y al mismo tiempo más influyentes en la lucha contra la trata de personas.

En la nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, Ballard habla sin restricciones sobre su trayectoria, su nuevo proyecto audiovisual y los momentos que cambiaron su vida para siempre. Su documental “Guerra oculta” asegura expone la batalla silenciosa contra redes de explotación infantil.

“No recreamos ninguna escena aquí, lo van a ver como si fuera escrito por guion”, afirma Ballard, dejando claro que el contenido se basa en operaciones reales.

Recuerda sus inicios: “Doce años estuve en el Gobierno, primero con la CIA, luego con el Departamento de Seguridad Doméstica, y fue difícil para mí”. Sin embargo, hubo un instante decisivo que lo marcó profundamente.

Según relata, mientras rescataba a un menor, este lo miró y le dijo en inglés: “I don’t belong here (No pertenezco aquí)”. “Yo empecé a llorar esa noche. No sabía si quería quedarme. Ahí entendí que tenía que crear una organización”, confiesa. Ese niño cuenta fue la señal que necesitaba para dar un giro radical en su vida.

Tras abandonar el Gobierno, fundar una organización y sostenerla con donaciones fue “una locura”, según explica. “La primera operación en Haití (…) vimos a 26 niños, todos esclavos, todos a la venta, pequeñitos”. Fue esa experiencia la que terminó de sellar su compromiso.

“Después de eso, tomé este trabajo con más pasión”, añade. “Al final, cuando se rescataron, adoptamos a dos niños, y ahora son felices conmigo”.

Finalmente, Ballard reconoce que no tiene claro cuál será el rumbo de su carrera. Lo único seguro dice es que seguirá involucrado en misiones humanitarias: “No sé qué va a ser mi carrera en el futuro, pero tiene que ser algo con mayor impacto en rescatar niños”.