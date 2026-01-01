NTN24
Jueves, 01 de enero de 2026
Jueves, 01 de enero de 2026
Stranger Things

Stranger Things llegó a su final en medio de las críticas y el descontento de los aficionados por el cierre de la serie

enero 1, 2026
Por: Diana Pérez
Stranger Things | Foto: AFP
Stranger Things | Foto: AFP
Luego de 9 años de emisión, la reconocida serie Stranger Things, protagonizada Millie Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp y Sadie Sink, llegó a su final.

Este miércoles 31 de diciembre se estrenó el último capitulo de la temporada final de la popular serie de Netflix, Stranger Things.

Sin embargo, el tan ansiado final de la reconocida serie no tuvo el esperado recibimiento que se creía que iba a tener.

Como era de esperarse, la razón del descontento y las duras críticas que ha tenido el capítulo final de la quinta temporada de Stranger Things se debe al cierre que le dieron al personaje más importante de la trama, Eleven.

El final en el que Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, se sacrifica para que todos los demás puedan tener su final feliz ha causado que incluso el capítulo sea uno de los peores calificados de toda la serie por los espectadores.

“Eleven. Merecías tener un final feliz junto a tus amigos. Me va a doler siempre”, “Este final de Stranger Things fue tan malo”, “Vaya final de cagada el de Stranger Things”, son algunos de los comentarios.

“Stranger Things termina con tu personaje principal completamente solo después de sacrificarse por un mundo que ha sido cruel con ella”, dijo otra usuaria.

o

Tras esto, muchos afirman que la reacción de Millie Bobby Brown al ser cuestionada sobre el final de su personaje en la serie tiene sentido.

Durante una reciente entrevista, como parte de la promoción del último volumen de la serie, Brown fue cuestionada sobre si está contenta con el final de Eleven en la serie.

En el video que se ha hecho virar se ve que Millie no responde la pregunta, sino que directamente mira incomoda hacia la cámara, asiente, medio sonríe y vuele a asentir.

Su poco entusiasmo ante el posible final que podría tener su personaje causa preocupación entre los aficionados que dicen que el cierre de la serie va a ser mala.

“La cara de alguien a quien le redujeron el personaje, su interés amoroso, mejor amiga y poderes se los dieron a Will esta temporada”, afirmó una usuaria.

Mientras que otros internautas comparan su reacción a la que tuvo la actriz Emilia Clarke cuando le preguntaron sobre la última temporada de Game of Thrones, la cual fue insatisfactoria para los aficionados de la serie.

“Emilia Clarke vibes”, “La misma energía que Emilia Clarke cuando le preguntaron sobre la temporada 8 de Game of Thrones”, “La misma cara de Emilia Clarke cuando le cagaron su final en GOT”, “Está tan jodidamente acabado”, “Estamos muy jodidos”, son algunos de los comentarios.

Otro aficionado dijo: “Se debería estudiar la masacre de personajes femeninos en programas convencionales por parte de hombres que los convierten en versiones débiles o locas de sí mismos mientras borran su desarrollo y crecimiento”.

Luego de 9 años de emisión, la reconocida serie Stranger Thing protagonizada Millie Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp y Sadie Sink llegó a su final.

Temas relacionados:

Stranger Things

Netflix Series

Millie Bobby Brown

Críticas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela continúa el encarcelamiento de presos políticos que están enfermos": activista tras nuevas excarcelaciones del régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto: AFP
Netflix

Venta de Warner Bros a Netflix llegó hasta la Casa Blanca: Trump se mostró preocupado y dijo que "podría ser un problema"

La cantante colombiana Shakira. (EFE)
Shakira

Shakira se sincera con su público durante uno de sus conciertos en Argentina: "Sigue pensando en él"

Carlos Suárez, cantante del grupo Mi Amigo Scott, se electrocutó en pleno concierto / FOTO: Captura de video
Música

Susto en un concierto de rock cuando el cantante de la banda se electrocutó con el micrófono durante su presentación: “Estuve paralizado siete segundos”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vivienda

Cambio climático y vivienda: los países más vulnerables siguen sin apoyo suficiente

Fotografía de una cinta de área restringida en una calle en Cali (Colombia) - EFE
ELN

Atentado del ELN en Cali cobra la vida de dos policías

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

Nueva tarifa de inmigración para permisos de viaje en EE.UU.: ¿quiénes deben pagar y cuándo?

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Plataforma de monitoreo de vuelos explica cómo realiza seguimientos tras imagen de un F-18 supuestamente ingresando a Venezuela

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Sanciones

EE. UU. anunció sanciones contra empresas que operan en el sector petrolero de Venezuela: "continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro"

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Consejo Nacional Electoral proclama a Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras tras reconteo de votos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre