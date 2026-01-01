Stranger Things llegó a su final en medio de las críticas y el descontento de los aficionados por el cierre de la serie

Este miércoles 31 de diciembre se estrenó el último capitulo de la temporada final de la popular serie de Netflix, Stranger Things.

Sin embargo, el tan ansiado final de la reconocida serie no tuvo el esperado recibimiento que se creía que iba a tener.

Como era de esperarse, la razón del descontento y las duras críticas que ha tenido el capítulo final de la quinta temporada de Stranger Things se debe al cierre que le dieron al personaje más importante de la trama, Eleven.

El final en el que Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, se sacrifica para que todos los demás puedan tener su final feliz ha causado que incluso el capítulo sea uno de los peores calificados de toda la serie por los espectadores.

“Eleven. Merecías tener un final feliz junto a tus amigos. Me va a doler siempre”, “Este final de Stranger Things fue tan malo”, “Vaya final de cagada el de Stranger Things”, son algunos de los comentarios.

“Stranger Things termina con tu personaje principal completamente solo después de sacrificarse por un mundo que ha sido cruel con ella”, dijo otra usuaria.

Tras esto, muchos afirman que la reacción de Millie Bobby Brown al ser cuestionada sobre el final de su personaje en la serie tiene sentido.

Durante una reciente entrevista, como parte de la promoción del último volumen de la serie, Brown fue cuestionada sobre si está contenta con el final de Eleven en la serie.

En el video que se ha hecho virar se ve que Millie no responde la pregunta, sino que directamente mira incomoda hacia la cámara, asiente, medio sonríe y vuele a asentir.

Su poco entusiasmo ante el posible final que podría tener su personaje causa preocupación entre los aficionados que dicen que el cierre de la serie va a ser mala.

“La cara de alguien a quien le redujeron el personaje, su interés amoroso, mejor amiga y poderes se los dieron a Will esta temporada”, afirmó una usuaria.

Mientras que otros internautas comparan su reacción a la que tuvo la actriz Emilia Clarke cuando le preguntaron sobre la última temporada de Game of Thrones, la cual fue insatisfactoria para los aficionados de la serie.

“Emilia Clarke vibes”, “La misma energía que Emilia Clarke cuando le preguntaron sobre la temporada 8 de Game of Thrones”, “La misma cara de Emilia Clarke cuando le cagaron su final en GOT”, “Está tan jodidamente acabado”, “Estamos muy jodidos”, son algunos de los comentarios.

Otro aficionado dijo: “Se debería estudiar la masacre de personajes femeninos en programas convencionales por parte de hombres que los convierten en versiones débiles o locas de sí mismos mientras borran su desarrollo y crecimiento”.

Luego de 9 años de emisión, la reconocida serie Stranger Thing protagonizada Millie Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp y Sadie Sink llegó a su final.