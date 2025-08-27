NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Corte Constitucional Colombia

Aceptan demanda contra la zona económica binacional entre Venezuela y Colombia porque debería ser aprobada en congresos

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Frontera entre Venezuela y Colombia / Foto: AFP
La Corte Constitucional ordenó al Gobierno consignar una copia del memorando de entendimiento y la información de las personas que negociaron el acuerdo.

La Corte Constitucional de Colombia admitió este martes una demanda por "inconstitucionalidad" de la creación de la Zona Económica Binacional pactada por las administraciones del presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

David Jacobo Gómez Zamora denunció que ese tratado carece de legalidad, al considerar que lo acordado es un tratado internacional que según las leyes colombianas debe ser previamente aprobado por el Congreso, para poder entrar en vigor.

Gómez Zamora argumentó que este paso fue omitido en el memorando de entendimiento que firmaron ambas naciones el pasado 17 de julio en Caracas.

Además de admitir la querella, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno consignar una copia del memorando de entendimiento y la información de las personas que negociaron el acuerdo.

El acuerdo establece cooperaciones como la creación de una zona económica en la que se beneficien ambos países durante un plazo de 5 años, además de integración productiva y comercial.

Aunque la zona binacional no limita la soberanía de las partes, la oposición colombiana advierte que el pacto compromete los presupuestos para proyectos sociales, servicios e infraestructuras del país.

