NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Gustavo Petro

"El jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder": Héctor Schamis tras analizar pronunciamiento del presidente Petro sobre la organización designada por EE. UU. como criminal

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El académico ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 en la que analizó un polémico mensaje del mandatario colombiano publicado en la red social X.

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetowm, académico y columnista, habló en La Tarde de NTN24 sobre Gustavo Petro, quien este lunes expresó en sus redes sociales que el “Cartel de los Soles no existe”.

Puntualmente, este 25 de agosto, el mandatario colombiano escribió en su cuenta oficial de X: “El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

Más abajo se lee en el mismo mensaje: “El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio... Le propuse a EE.UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”.

Al analizar el posteo del jefe de Estado colombiano, Schamis calificó tal acción como “contradictoria”.

“Si propuso coordinar para destruir ese cartel, es porque reconoce su existencia, es contradictorio”, indicó el académico.

“Las investigaciones periodísticas, del Departamento de Justicia de EE.UU., denuncias, hay respaldo, no tiene sentido (lo que comenta Petro)”, acotó.

Antes de finalizar la entrevista en el canal de las Américas, Schamis insistió en que “el jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder”. “Pero nunca más claro que la elección de julio del año pasado, el régimen está muy solo y está necesitando apoyo”.

El Cartel de los Soles fue designado recientemente como una organización criminal por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

