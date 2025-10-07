NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Xenofobia

Arrestan a hombre armado en Miami que asegura nació "para matar venezolanos"

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Gonzalo González, foto policial
El reporte policial indica que el hombre en medio de sus declaraciones aseguró "Dios es mi abogado y yo soy el Rey David", al tiempo que advirtió que el agente que lo esposó va a fallecer.

Armado con una pistola, un hombre identificado como Gonzalo González de 57 años de edad, ingresó a una tienda de alimentos de Miami asegurando que su misión en el mundo es matar venezolanos.

Según relatos de los empleados de la tienda ubicada en 49 NE Second Ave, el sujeto pidió un vapeador y sacó de su bolso el arma, los apuntó y al activarse la alarma, huyó caminando.

González salió hacia el norte, pero los oficiales iniciaron su búsqueda y en pocos minutos lo localizaron y detuvieron. Le incautaron la pistola, monedas de oro y de plata, además del bolso.

"El oficial que puso las esposas va a morir. Los oficiales que están involucrados en mi arresto van a morir y sus vehículos policiales serán envueltos en llamas y todo lo que quedará serán sus cenizas", dijo.

Aseguró que fue "puesto en este mundo para matar venezolanos porque están atacando y matando cubanos".

Al sujeto le impusieron cargos por exhibición impropia/uso prejuiciado de arma de fuego, asalto agravado con intención de cometer un delito grave y enfrenta una fianza de 5.000 dólares.

