Martes, 26 de agosto de 2025
Estados Unidos

Arrestan a hombre por quemar bandera de Estados Unidos en protesta contra Trump

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Bandera de Estados Unidos | Foto: EFE
El arresto ocurrió el lunes por la noche, pocas horas después de que Trump firmara una orden instruyendo al Departamento de Justicia a emprender acciones legales contra quienes queman banderas.

Un manifestante fue arrestado cerca de la Casa Blanca después de prender fuego una bandera estadounidense para protestar contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra este tipo de actos, informó la policía el martes.

El arresto ocurrió el lunes por la noche, pocas horas después de que Trump firmara una orden instruyendo al Departamento de Justicia a emprender acciones legales contra quienes queman banderas, a pesar de los fallos de la Corte Suprema que dicen que quemar banderas de Estados Unidos está protegido constitucionalmente.

"Estoy quemando esta bandera como protesta contra ese presidente fascista ilegal que está en esa casa", gritó el hombre a través de un altavoz en el Parque Lafayette, adyacente a la Casa Blanca, según un video compartido en redes sociales y medios locales.

El hombre, que afirmó ser un veterano de guerra con 20 años de experiencia, aseguró que luchó "por cada uno de sus derechos a expresarse". "Es nuestro derecho amparado por la Primera Enmienda quemar esta bandera, sin importar lo que diga el presidente", agregó.

Luego prendió fuego a la bandera, que aparentemente había sido rociada con un producto inflamable.

Agentes del Servicio Secreto apagaron el fuego con un extintor, antes de detener al hombre.

La Policía de Parques confirmó que había realizado un arresto, citando regulaciones que prohíben encender fuegos sin permiso en parques públicos como Lafayette.

La Corte Suprema determinó en un fallo histórico de 1989 que quemar banderas de Estados Unidos está protegido por las libertades inscriptas en la Primera Enmienda, y anuló las prohibiciones contra la profanación de la bandera de barras y estrellas.

