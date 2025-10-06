Asesinan de diez disparos a la jefa de la Unidad Forense de Maracaibo

Una inspectora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), fue asesinada en el estado Zulia.

VEA TAMBIÉN CICPC que alteró la escena del crimen del caso Canserbero fue entregado por El Salvador a Venezuela y será clave para dar más detalles o

La víctima identificada como Jessica Echeto de 39 años de edad, jefa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, fue abordada por sicarios, quienes le propinaron 10 disparos.

Se conoció que en el ataque hubo varios ciudadanos heridos, sin embargo, no hay una declaración oficial sobre el suceso.

Las autoridades iniciaron la investigación para identificar y capturar a los responsables.

VEA TAMBIÉN Otro feminicidio estremece a una comunidad en Venezuela: Joven fue encontrada enterrada en una finca o

Este domingo sus compañeros del Cicpc escoltaron con sus patrullas el féretro desde la funcionaria hasta el campo santo Jardines de El Edén, ubicado en la vía a La Concepción, rindiéndole así un emotivo homenaje.