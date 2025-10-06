NTN24
Sicariato

Asesinan de diez disparos a la jefa de la Unidad Forense de Maracaibo

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Jessica Echeto, inspectora del Cicpc
Se conoció que en el ataque hubo varios ciudadanos heridos, sin embargo, no hay una declaración oficial sobre el suceso.

Una inspectora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), fue asesinada en el estado Zulia.

o

La víctima identificada como Jessica Echeto de 39 años de edad, jefa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, fue abordada por sicarios, quienes le propinaron 10 disparos.

Las autoridades iniciaron la investigación para identificar y capturar a los responsables.

o

Este domingo sus compañeros del Cicpc escoltaron con sus patrullas el féretro desde la funcionaria hasta el campo santo Jardines de El Edén, ubicado en la vía a La Concepción, rindiéndole así un emotivo homenaje.

