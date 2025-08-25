NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Congreso de Colombia

Confirman quién asumirá la curul de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia

agosto 25, 2025
Por: Luis Cifuentes
Curul en el Senado de Colombia de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado - Foto: EFE
La posesión de la nueva congresista está prevista para este martes 26 de agosto.

Este lunes, se conoció quién reemplazará en el Senado de la República al precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado mientras realizaba un acto político en el occidente de Bogotá el pasado 7 de junio.

El congreso de Colombia declaró al fallecido senador en falta absoluta tras su muerte el 11 de agosto pasado e hizo el llamado al siguiente candidato con mayor número de votación en las elecciones de 2022.

Declarar en el Senado de la República, la falta absoluta por muerte del doctor Miguel Uribe Turbay”, dice la resolución del legislativo.

Su curul en la cámara alta del Congreso de la República será asumida por María Angélica Guerra, quien obtuvo cerca de 38 mil votos en las elecciones legislativas de 2022 en representación del partido Centro Democrático, misma colectividad de Uribe Turbay.

“La falta absoluta de un Congresista con excepción de la declaración de nulidad de la elección, a lo cual se atenderá la decisión judicial, autoriza al Presidente de la respectiva Cámara para llamar al siguiente candidato no elegido en la misma lista del ausente, según el orden de inscripción, y ocupar su lugar (...) en este evento el reemplazo deberá acreditar ante la Comisión de Acreditación Documental su condición de nuevo Congresista, según certificación que al efecto expida la competente autoridad de la organización nacional electoral (art. 278)“, señaló la corporación para permitir el reemplazo.

En ese sentido, Guerra López también reemplazará al senador Uribe Turbay en la Comisión Tercera del Senado, donde actualmente se discute el Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

La nueva senadora es del departamento de Sucre y profesional en arquitectura. La mujer es sobrina de María Rosario Guerra, exministra de la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Además, es hija del excongresista Joselito Guerra de la Espriella.

La posesión de la nueva congresista está prevista para este martes 26 de agosto.

