Lunes, 27 de octubre de 2025
Diddy Combs

Autoridades estadounidenses revelaron la fecha en la que el rapero Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Combs fue absuelto por un jurado en julio de los cargos más graves en su contra, tráfico sexual y crimen organizado.

Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos informaron este lunes que liberarán al rapero Sean "Diddy" Combs el 8 de mayo de 2028.

Según mostró un registro en línea de reclusos, tras haber estado encarcelado más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución.

Los fiscales habían solicitado 11 años tras las rejas para Combs, de 55 años, pero el juez de distrito Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500.000 de dólares a principios de este mes.

La defensa de Diddy ha apelado tanto la condena como la sentencia, lo que podría afectar la fecha indicada por la Oficina Federal de Prisiones.

Combs fue absuelto por un jurado en julio de los cargos más graves en su contra, tráfico sexual y crimen organizado, pero fue condenado por dos cargos de transporte de personas entre estados con fines de prostitución.

Subramanian dijo que estaba obligado por la ley a dictar una sentencia que reflejara la gravedad de los "delitos graves" de Combs, los cuales, según él, "han dañado irreparablemente a dos mujeres".

El propio Subramanian señaló que el castigo que impuso era significativamente más corto que el rango recomendado por los oficiales de libertad condicional, de 70 a 87 meses.

Le dijo a Combs que confiaba en que "aprovecharás al máximo tu segunda oportunidad".

Combs contó al tribunal entre lágrimas antes de que el juez dictara sentencia que estaba "verdaderamente arrepentido" por sus acciones.

El cantante se disculpó con su familia y con sus víctimas, diciendo que su comportamiento era "repugnante, vergonzoso y enfermizo".

Subramanian señaló a Combs que su tiempo en prisión no sería de por vida. "Vas a superar esto", dijo el juez a él y a su familia.

