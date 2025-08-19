"Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia": expresidente Uribe luego de que un tribunal ordenara su libertad inmediata

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe posteó este martes en su cuenta oficial de la red social X un mensaje de agradecimiento luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su libertad inmediata tras fallar una tutela a su favor.

"Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad", escribió el líder del principal partido de oposición, el Centro Democrático.

El político aseguró que dedicará "cada minuto" de su libertad a "la libertad de Colombia".

En ese sentido, el exmandatario fue puesto en libertad mientras resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.

Uribe, cabe recordar, recibió en primera instancia la máxima pena posible por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.

Desde el 1 de agosto, el político de 73 años ha estado detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de su natal Medellín.

Pero Uribe apeló la decisión de la justicia que lo convirtió en el primer exgobernante del país condenado penalmente y privado de libertad.

Según el expresidente, el juicio estuvo "politizado y bajo presiones de la izquierda", actualmente en el poder en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El Tribunal Superior de Bogotá resolvió que los "criterios" de la jueza de primera instancia para "justificar la necesidad" de la prisión domiciliaria "fueron vagos, indeterminados e imprecisos".

Con la decisión, la justicia dio luz verde para que Uribe apele en libertad al considerar que no existe un riesgo de fuga ni de un posible daño para la sociedad, pero no lo absuelve de los delitos.

El tribunal tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Cuando se conoció la condena el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, denunció una "instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales".

Entonces Uribe, un viejo aliado de Washington, convocó a miles a las calles para defender su inocencia.

Petro, por su parte, cuestionó la intromisión de Estados Unidos en el caso de Uribe y ha denunciado una "enorme" presión a la justicia.