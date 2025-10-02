Capturan en México a cuatro colombianos que podrían estar vinculados al asesinato de B King y DJ Regio Clown

La Fiscalía de México investiga a cuatro colombianos que fueron detenidos y están siendo señalados de tener vínculos con el asesinato de los artistas B King y DJ Regio Clown, según informó El Tiempo.

Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, todos originarios del Valle del Cauca, fueron arrestados en el municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México.

Junto a ellos, también fueron detenidos los mexicanos Luis Alberto Rojas Venado y Jorge de la Cruz.

De acuerdo con sus familiares, los colombianos permanecen incomunicados y su detención no ha sido esclarecida por las autoridades mexicanas.

Las familias de los detenidos informaron que la única información recibida hasta ahora proviene de la Cancillería colombiana, que les confirmó la reclusión de sus allegados en el penal de El Cerezo, en Texcoco.

“Lo único que nos han dicho es que la camioneta y una motocicleta donde ellos trabajaban y se movilizaban fueron encontradas en el lugar donde aparecieron los cuerpos, pero eso no tiene relación”, afirmó Katterine sobre la relación de los arrestados con el doble homicidio.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México informó del hallazgo del vehículo que habría sido utilizado para trasladar a B King y DJ Regio Clown antes de su desaparición.

En medio de un operativo en el municipio de Tepetlaoxto, México, las autoridades encontraron la vivienda donde permanecía el Mercedes Benz en el que fueron transportados los colombianos antes de su muerte.

Según los reportes, junto a el vehículo sin placas de circulación y con vidrios polarizados, fueron hallados una camioneta y una motocicleta de bajo cilindraje.

Asimismo, informaron que la vivienda ya estaba en la mira de las autoridades “por resguardar a una familia vinculada a delitos como robo, extorsión, estafa y venta de drogas”.

El lunes 22 de septiembre fueron hallados los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos en medio de una gira musical.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los jóvenes fueron hallados desmembrados y tenían un mensaje que haría referencia a un narcotraficante de la familia Michoacana.

El representante de los artistas colombianos, Juan Camilo Gallego, indicó que fueron vistos por última vez el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

El caso comenzó a tomar relevancia luego de que familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizarlo y compartieron imágenes suyas mediante las redes sociales.