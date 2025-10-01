Corte Constitucional de Colombia emitió fallo que prohíbe la exclusión de mujeres trans en la liga de voleibol del país

Este miércoles se conoció que la Corte Constitucional de Colombiaemitió un fallo en el que se prohíbe la exclusión de las mujeres trans en la liga de Voleibol del país.

La decisión se dio por el caso de la jugadora Emiliana Castrillón Jaramillo, mujer trans, que lleva participando en torneos oficiales desde hace más de una década.

Sin embargo, Castrillón fue apartada de la categoría femenina por un cambio que se realizó en el reglamento de la Liga Antioqueña de Voleibol.

La revisión del caso, la Sala Octava concluyó que dicha medida vulnera los derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y el derecho al deporte de la jugadora.

VEA TAMBIÉN Hallan el vehículo en el que habrían sido transportados B-King y DJ Regio Clown horas antes de su muerte o

Según indicó la sala en su comunicado “no existe certeza científica que permita concluir de manera definitiva que se presente un desbalance en la competencia por la participación de mujeres trans”.

Es por esto por lo que la Corte Constitucional le ordenó a la Liga que la jugadora pueda volver a competir, así como también le solicitó la modificación del reglamento.

“La Corte señaló que la experiencia de cada mujer trans es diversa. Las diferentes etapas en el proceso de transición, la edad a la que esta se inició o la presencia de otros factores implican que existe un riesgo en la generalización y en la parametrización”, afirmó la Corte.

Y pide que el Ministerio del Deporte acompañe a la Liga en el proceso de modificar su reglamento y revisar los reglamentos de las ligas de voleibol que “se encuentran bajo su vigilancia para asegurar que estos se ajusten a los parámetros definidos por la jurisprudencia y, en concreto, verificar la inexistencia de medidas de exclusión plena”.