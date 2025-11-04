Dgcim se llevó a cuatro niños para presionar a empresario en Barinas

La activista de derechos humanos, Mary Carmen Golcetti, denunció que el pasado fin de semana, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) secuestraron a cuatro niños y a su niñera en el estado Barinas, como medida de presión contra el padre de algunos de tres de los menores de edad, el empresario José Cruz.

Según reseñó el medio Dossier, los funcionarios irrumpieron en la vivienda de la abuela de los niños, donde se encontraban la cuidadora identificada como Franyelis y los menores Ángel José Cruz (7), José Ángel Cruz (9), José Antonio Cruz (5), Ivanela Pérez Villegas (12), a quienes se llevaron sin explicación alguna.

Familiares señalaron que se trataría de una acción de las autoridades para coaccionar a Cruz mediante la retención de sus hijos, quienes habrían sido liberados este lunes 3 de noviembre.

El hecho causó alarma en Barinas y aumentó las preocupaciones sobre el uso de la fuerza militar para ejecutar detenciones arbitrarias, sin respetar los derechos de la infancia y derechos humanos.

Varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en las detenciones "arbitrarias" que en algunos casos ocurren a través de cuerpos de seguridad no identificados.

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.