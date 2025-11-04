NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Martes, 04 de noviembre de 2025
Detenciones arbitrarias

Dgcim se llevó a cuatro niños para presionar a empresario en Barinas

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto DGCIM
Foto DGCIM
Los cuatro menores de edad y su niñera habrían sido liberados este lunes 3 de noviembre.

La activista de derechos humanos, Mary Carmen Golcetti, denunció que el pasado fin de semana, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) secuestraron a cuatro niños y a su niñera en el estado Barinas, como medida de presión contra el padre de algunos de tres de los menores de edad, el empresario José Cruz.

o

Según reseñó el medio Dossier, los funcionarios irrumpieron en la vivienda de la abuela de los niños, donde se encontraban la cuidadora identificada como Franyelis y los menores Ángel José Cruz (7), José Ángel Cruz (9), José Antonio Cruz (5), Ivanela Pérez Villegas (12), a quienes se llevaron sin explicación alguna.

Familiares señalaron que se trataría de una acción de las autoridades para coaccionar a Cruz mediante la retención de sus hijos, quienes habrían sido liberados este lunes 3 de noviembre.

El hecho causó alarma en Barinas y aumentó las preocupaciones sobre el uso de la fuerza militar para ejecutar detenciones arbitrarias, sin respetar los derechos de la infancia y derechos humanos.

o

Varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en las detenciones "arbitrarias" que en algunos casos ocurren a través de cuerpos de seguridad no identificados.

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.

Temas relacionados:

Detenciones arbitrarias

Secuestro

Niños

Abuso infantil

DDHH VENEZUELA

DGCIM

