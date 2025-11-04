NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Martes, 04 de noviembre de 2025
Detenciones arbitrarias

Liberados los practicantes de cine detenidos tras grabar fachada de peligrosa cárcel en Venezuela

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Estudiantes de cine
Los estudiantes de cine desarrollan un proyecto que requería grabar la fachada de una de las cárceles más peligrosas de Venezuela y así lo hicieron.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Marcela Hernández Guerra, Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez e Ingrid Briceño Venegas fueron liberados la noche de este lunes en Venezuela.

o

Los estudiantes de cine desarrollan un proyecto que requería grabar la fachada de una de las cárceles más peligrosas de Venezuela y así lo hicieron.

Pero todo cambió cuando, mientras realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario Tocorón, en el estado Aragua, fueron llevados a la fuerza.

Tocorón es uno de los penales donde fueron recluidos cientos de detenidos en las protestas poselectorales en 2024.

Desde su detención, distintas organizaciones de derechos humanos, activistas, estudiantes , académicos y sociedad civil en general condenaron el hecho "que se inscribe en un patrón para silenciar voces críticas, académicas y artísticas".

"Todos liberados. Una vez más se muestra el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad", escribió Marino Alvarado.

o

Varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en las detenciones "arbitrarias" que en algunos casos ocurren a través de cuerpos de seguridad no identificados.

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.

Temas relacionados:

Detenciones arbitrarias

Presos políticos en Venezuela

DDHH VENEZUELA

Estudiantes

UCV

Tocorón

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El régimen de Venezuela aplica una “política de terror institucionalizada que oculta graves violaciones”: Diego Armando Casanova

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello amenaza a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones de venezolanos: “Nos reservamos las acciones que correspondan"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Declaraciones de Trump son el preludio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: AFP
Cuba

Denuncian que el régimen cubano estaría cobrando una comisión por enviar mercenarios para combatir con el ejército ruso

Foto de referencia: AFP
Atentado

Nuevo ataque con explosivos en Colombia: carro bomba dejó dos muertos y varios heridos en Suárez, Cauca

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Donald Trump

El presidente Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro en Venezuela están contados

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Más de Judicial

Ver más
Menores desaparecidos en Ecuador - AFP
Ecuador

Acusaron de "desaparición forzada" a 17 militares vinculados al caso de cuatro menores muertos en Ecuador, cuyos cuerpos aparecieron calcinados

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal

Diosdado Cabello

Este es el post de "bienvenida" a los gringos que llevó a la cárcel a un hombre en Venezuela: Diosdado dice que es el "Tun-Tun navideño"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dodgers vs. Blue Jays Serie Mundial 2025 - Foto AFP/ Bandera de Venezuela - Foto Canva
Serie Mundial

Siete horas y 18 entradas: el juego 3 de la Serie Mundial 2025 de la MLB alcanza marcas históricas con dos beisbolistas venezolanos presentes

Carlos Antonio Giménez, congresista republicano e Iván Cepeda, senador colombiano – Foto EFE
Carlos A. Giménez

Congresista estadounidense arremete contra Iván Cepeda al recordar mensaje en el que aseguraba que Maduro era digno sucesor de Chávez: "Mucho ojo"

Juegos Panamericanos - Foto AFP
Juegos Panamericanos

⁠Esta es la capital sudamericana que superó a dos ciudades brasileñas y fue elegida sede de los Juegos Panamericanos de 2031

Papa León XIV - Foto AFP
Papa León XIV

El insólito regalo que recibió el Papa León XIV con el que "quedó encantado" al estar relacionado con uno de sus hobbies favoritos

Despliegue de EE. UU. en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump confirmó que los dos sobrevivientes de ataque a "submarino" en el Caribe serán devueltos a sus países de origen: Ecuador y Colombia

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia desconvoca por lesión a referente y llama a nuevo jugador en su reemplazo para amistosos en EE. UU.

Trump se reunirá nuevamente con Putin en Budapest - Fotos: AFP
Encuentro entre Putin y Trump

Trump anunció que se reunirá con Putin en Budapest tras conversación sobre Ucrania en la que hubo "grandes progresos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda