Liberados los practicantes de cine detenidos tras grabar fachada de peligrosa cárcel en Venezuela

Marcela Hernández Guerra, Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez e Ingrid Briceño Venegas fueron liberados la noche de este lunes en Venezuela.

Los estudiantes de cine desarrollan un proyecto que requería grabar la fachada de una de las cárceles más peligrosas de Venezuela y así lo hicieron.

Pero todo cambió cuando, mientras realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario Tocorón, en el estado Aragua, fueron llevados a la fuerza.

Tocorón es uno de los penales donde fueron recluidos cientos de detenidos en las protestas poselectorales en 2024.

Desde su detención, distintas organizaciones de derechos humanos, activistas, estudiantes , académicos y sociedad civil en general condenaron el hecho "que se inscribe en un patrón para silenciar voces críticas, académicas y artísticas".

"Todos liberados. Una vez más se muestra el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad", escribió Marino Alvarado.

Varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en las detenciones "arbitrarias" que en algunos casos ocurren a través de cuerpos de seguridad no identificados.

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.