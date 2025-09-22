EE. UU. impuso sanciones contra esposa del juez de la Corte Suprema de Brasil que lideró las investigaciones en el caso del expresidente Bolsonaro

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a Viviane Barci de Moraes, la esposa del juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, quien fue una pieza clave en el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Asimismo, fue sancionada una empresa jurídica vinculada a la familia, según una publicación en un organismo vinculado al Departamento del Tesoro.

VEA TAMBIÉN Expresidente brasileño Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel o

Se trata de la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFFAC) que incluyó en su listado de personas sancionadas a la pareja sentimental del magistrado, así como a Lex, Instituto de Estudios Jurídicos que tiene su sede en Sao Paulo.

La determinación en contra de la mujer se conoce tras más de mes de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones contra el alto magistrado por las investigaciones que acabaron en una histórica condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

El Gobierno estadounidense aplicó las sanciones contra la esposa del juez a través de la ley Magnitsky, lo que implica que ni ella ni la empresa Lex podrán efectuar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, así como el bloqueo de activos y la suspensión del visado.

La ley en cuestión fue aprobada en honor de un abogado ruso, Sergei Magnitsky, que denunció la corrupción estatal en su país y que murió en la cárcel.

VEA TAMBIÉN Jair Bolsonaro salió de la prisión domiciliaria, autorizado por la justicia, para un procedimiento médico o

Hace unos días, Brasil fue escenario de una histórica condena en contra de Jair Bolsonaro, quien recibió una sentencia de 27 años de cárcel por parte de la Corte Suprema a causa de un intento de golpe de Estado en enero de 2023, tras perder las elecciones con su rival Luiz Inácio Lula da Silva.

El Gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump, consideró las investigaciones contra el exmandatario como una "caza de brujas".

Tras anunciarse la condena el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que habría nuevas medidas contra el gobierno izquierdista de Lula da Silva.