Jueves, 11 de septiembre de 2025
Bob Menéndez

Esposa del exsenador demócrata Bob Menéndez fue condenada a cuatro años y medio de prisión por participar en sobornos

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Nadine Menéndez y su esposo, Bob Menéndez | Foto: AFP
El pasado 17 de junio, Bob Menéndez ingresó a prisión para cumplir su condena de 11 años por corrupción y cohecho.

Este jueves se conoció que la esposa del exsenador demócrata Bob Menéndez, Nadine Menéndez, fue condenada a cuatro años y medio de prisión por su participación en una trama de trafico de influencias.

Nadine fue condenada en un tribunal federal de Nueva York por participar en la trama que fue ejecutada por el exsenador demócrata.

Esta trama de tráfico de influencias fue a cambio de lingotes de oro, un vehículo de lujo y dinero en efectivo dado por gobiernos extranjeros.

Los hechos por los que Nadine fue juzgada se dieron entre 2018 y 2023, tiempo en el que tanto ella como su esposo habrían aceptado los sobornos.

Dichos sobornos, según la investigación, fueron dados a cambio de favores políticos para gobiernes extranjeros, específicamente los de Egipto y Qatar.

Sin embargo, el juez Sidney H. Stein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, limitó la sentencia Menéndez, de 58 años, al considerar que: sufrió una infancia difícil en su natal Líbano, pasó por relaciones personales tóxicas y padece cáncer de mama grado 3.

o

La Fiscalía había pedido para la esposa del exsenador una condena de siete años de cárcel, mientras que el Departamento de Libertad Condicional de Estados Unidos recomendó una pena de ocho años.

Los fiscales del caso explicaron que Nadine fue fundamental para los delitos cometidos por Bob al ser el puente entre su esposo y tres empresarios de Nueva Jersey que están vinculados al caso por trama de tráfico de influencias.

Antes de conocer su sentencia, según medios locales, Nadine, responsabilizó a su esposo, Bob, admitiendo que se había dejado engañar por su posición y poder.

Menéndez, quien llegó a ser uno de los políticos más influyentes en Washington, fue hallado culpable de varios delitos luego de que la Policía allanara su vivienda en 2022 y encontrara más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa, zapatos y una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.

En 2024, el exsenador de 71 años fue declarado culpable por un jurado popular de soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y de recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Qatar. Su esposa de 58 años también fue declarada culpable en un juicio posterior.

