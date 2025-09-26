Exdirector del FBI James Comey fue inculpado por "graves delitos"; Trump celebró el anuncio y lo calificó como "uno de los peores seres humanos"

El exdirector del FBI James Comey, duro crítico del presidente Donald Trump, fue inculpado el jueves por "graves delitos", según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Comey es acusado por los cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, que ganó Trump.

"Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación) inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles", señaló la cartera del Gobierno Trump.

Días antes del anuncio del Departamento de Justicia, Trump había pedido públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra Comey y otros dirigentes políticos.

"¡Justicia en Estados Unidos!", escribió Trump en su red Truth Social, al celebrar la acusación. "Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI", añadió.

Por su parte, el exdirector Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia.

"Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera", dijo Comey en un video publicado en Instagram. "No tengo miedo, y espero que ustedes tampoco lo tengan", añadió.

En paralelo, la fiscal general Bondi escribió en X: "Nadie está por encima de la ley".

"La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de pedir cuentas a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso", añadió.

¿Qué se viene para Comey?

Comey se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, según la fiscal federal Lindsey Halligan, exabogada personal del mandatario y designada por Trump.

Sobre esto también se pronunció el actual director del FBI, Kash Patel: "Durante mucho tiempo, el anterior liderazgo corrupto y sus cómplices utilizaron agencias federales de aplicación de la ley como armas".

"En ninguna parte esta politización de la aplicación de la ley fue más evidente que durante el engaño de Russiagate, un capítulo vergonzoso en la historia que seguimos investigando y exponiendo", añadió.