Falsos policías azotaban a comerciantes en Bolívar: Hay cinco detenidos y tres prófugos
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó la captura de cinco personas pertenecientes a una banda de presuntos secuestradores que se hacían pasar por policías en el estado Bolívar.
Los falsos funcionarios policiales presuntamente secuestraban, robaban y extorsionaban a comerciantes en el municipio Angostura del Orinoco.
Durante el operativo, el Cicpc logró la captura de tres mujeres y dos hombres, sin embargo, otros tres se dieron a la fuga.
"Durante un intento de secuestro, se generó un enfrentamiento entre los delincuentes, resultando herido de gravedad uno de los victimarios, quien actualmente se encuentra en estado de salud crítico", dijo.
"Fueron identificados como Daniel Isaac Quiñonez Sánchez (34), María Victoria Sanz Patetet (48), Arneris Josefina Valladares Sanz (28), Arneibis María Valladares Sanz (30) y Luis Gustavo Rivas Figuera (36)", detalló.
Les incautaron dos teléfonos celulares y gorras con el logo del Cicpc.
El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Bolívar para los procedimientos legales correspondientes.