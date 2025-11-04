NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Presos políticos

Juez ejecuta audiencia contra siete opositores venezolanos por videollamada y sin abogados privados

noviembre 4, 2025
Por: Maryorin Méndez
Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Los familiares denuncian que continúan los abusos contra toda la disidencia venezolana.

Sin sus abogados y sin derecho a la defensa fue ejecutada la segunda audiencia de juicio por "terrorismo" contra siete políticos opositores venezolanos que trabajaron en la campaña electoral de Edmundo González y María Corina Machado; así como también el conductor de uno de éstos.

La información que conoció NTN24 de manera extraoficial da cuenta de que la segunda audiencia del Juicio iniciado la semana pasada, fue ejecutada por el Tribunal Primero Juicio de Terrorismo contra los ocho presos políticos.

Estos son: Roland Carreño, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Nélida Sánchez, Biagio Pilieri, Ricardo Estevez, Davis Correa y el chofer de Biagio Pilieri; Dorenski Rojas.

Todos sin acusados de Terrorismo, Incitación al Odio, Conspiración con Potencia Extranjera y Traición a la Patria.

La audiencia fue telemática, es decir; por videollamada, pues los acusados no fueron trasladados de su sitio de reclusión a la sede del Tribunal.

La tercera audiencia de juicio está pautada para la próxima semana.

La cifra de tenidos en Venezuela no para de crecer. Según Vente Venezuela, 49 personas fueron secuestradas, de ellas 8 fueron liberados sin presentación ante un juez, 41 siguen como rehenes políticos, 23 de ellos son de Vente Venezuela, 8 de otros partidos políticos y 8 de la sociedad civil.

Sicariato

Asesinan de diez disparos a la jefa de la Unidad Forense de Maracaibo

Luis Ratti
Régimen de Maduro

Esta es la lista de venezolanos en el exilio a los que Luis Ratti solicita "anular" la nacionalidad

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Abogado de Petro sobre inclusión en la Lista Clinton: "Fue por sus posturas sobre Venezuela y por la causa palestina"

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Donald Trump. (AFP)
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia es un nido de drogas": Trump en balance sobre guerra contra los carteles en el que llamó a Petro "un tipo malo, un matón"

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica - Foto AFP
Santos

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica

Ricardo Berríos
Detenciones arbitrarias

Profesor de economía, Ricardo Berríos, que advertía sobre la necesidad de cambio del modelo político en Venezuela, es acusado de "terrorismo"

Donald Trump y Gustavo Petro - Fotos: AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Economía América Latina | Foto Canva
Banco Mundial

Estos son los países que más crecerán en América Latina y el Caribe en 2025 y 2026, según el Banco Mundial

Observaciones espaciales | Foto Canva
Planeta Tierra

Así se ven las primeras imágenes del espacio transmitidas en tiempo real por un nuevo canal que emite las 24 horas del día

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda