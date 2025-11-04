Juez ejecuta audiencia contra siete opositores venezolanos por videollamada y sin abogados privados

Sin sus abogados y sin derecho a la defensa fue ejecutada la segunda audiencia de juicio por "terrorismo" contra siete políticos opositores venezolanos que trabajaron en la campaña electoral de Edmundo González y María Corina Machado; así como también el conductor de uno de éstos.

La información que conoció NTN24 de manera extraoficial da cuenta de que la segunda audiencia del Juicio iniciado la semana pasada, fue ejecutada por el Tribunal Primero Juicio de Terrorismo contra los ocho presos políticos.

Estos son: Roland Carreño, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Nélida Sánchez, Biagio Pilieri, Ricardo Estevez, Davis Correa y el chofer de Biagio Pilieri; Dorenski Rojas.

Todos sin acusados de Terrorismo, Incitación al Odio, Conspiración con Potencia Extranjera y Traición a la Patria.

La audiencia fue telemática, es decir; por videollamada, pues los acusados no fueron trasladados de su sitio de reclusión a la sede del Tribunal.

La tercera audiencia de juicio está pautada para la próxima semana.

La cifra de tenidos en Venezuela no para de crecer. Según Vente Venezuela, 49 personas fueron secuestradas, de ellas 8 fueron liberados sin presentación ante un juez, 41 siguen como rehenes políticos, 23 de ellos son de Vente Venezuela, 8 de otros partidos políticos y 8 de la sociedad civil.