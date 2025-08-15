NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Detenciones arbitrarias

Jueza fue a preguntar por su esposo, vinculado al galpón con explosivos desmantelado por Cabello, y quedó detenida por "paralizar la investigación del plan terrorista"

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello en la rueda de prensa sobre supuestos explosivos
El ministro de Interior dio una rueda de prensa desde ese supuesto galpón en Maturín y lo vinculó con Machado.

La jueza Lisbeth del Valle Rondón, integrante de la Corte de Apelaciones de Monagas, habría quedado detenida, acusada de "intentar frenar las investigaciones", cuando acudió a preguntar por su esposo, abogado de los dueños de la empresa del galpón en Maturín donde Diosdado Cabello dijo que se incautaron explosivos para planes terroristas de María Corina Machado.

Según Últimas Noticias, la abogada fue hasta la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para pedir detalles de José Enrique Martínez, también abogado y su esposo, detenido por representar a la empresa petrolera dueña del material decomisado, que sería para uso de pozos de crudo.

Lisbeth del Valle Rondón
Lisbeth del Valle Rondón

El pasado 9 de agosto, ocho personas fueron arrestadas en el operativo en dos galpones ubicados en la en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, Zona Industrial de Maturín.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo que se habían hallado 1.137 cajas con 54.000 unidades de cargas huecas, 35 rollos de cordón detonante y 125 detonadores eléctricos.

Cabello responsabilizó del caso a la dirigente opositora María Corina Machado.

Maduro, en su programa ConMaduro+, afirmó que los dueños de los galpones son militantes del movimiento que denominó "Sayonismo" y los identificó como “mano derecha” de Machado.

