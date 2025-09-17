NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Tren de Aragua

Ordenan detener a mujer en Cúcuta que entró armada a un colegio y dijo ser del Tren de Aragua

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
El alcalde dio la orden a la Policía Metropolitana de Cúcuta a actuar en consecuencia.

Las autoridades están en la búsqueda de una mujer que fue denunciada por amenazar con un arma a las autoridades del Colegio Luis Carlos Galán, en Cúcuta, frontera con Venezuela.

En un discurso público, el alcalde Jorge Acevedo dijo a las autoridades policiales: "Quiero recomendarle a una señora que vive en Santo Domingo. Entró al colegio le mostró a la rectora un arma y dijo que era del Tren de Aragua y que lo que pasara por la hija de ella , ella le respondía a ella y a las profesoras".

"Necesitamos averiguar quién es esa señora y verificar si ella y su esposo son del Tren de Aragua. Y sin son de aquí vamos a limpiar esa zona también. No nos quedó grande los AK-47 con más de 150 capturados y algunos neutralizados. Ahora le estamos entrando a Los Mexicanos en El Tunal, me averigua quién es. Acá no nacimos en el mes de los temblores ninguno. Mire bien quién es esa señora y la ubicamos", dijo el mandatario local.

Varios medios recogen que la mujer se molestó por un regaño que recibió su representada de parte de las maestras del colegio y ahora, tras la amenaza, está bajo investigación.

Temas relacionados:

Tren de Aragua

Cúcuta

Escuelas

Colegio

Clases

