Ordenan detener a mujer en Cúcuta que entró armada a un colegio y dijo ser del Tren de Aragua

Las autoridades están en la búsqueda de una mujer que fue denunciada por amenazar con un arma a las autoridades del Colegio Luis Carlos Galán, en Cúcuta, frontera con Venezuela.

VEA TAMBIÉN Así fue como Chile logró identificar al "Papa" del Tren de Aragua o

En un discurso público, el alcalde Jorge Acevedo dijo a las autoridades policiales: "Quiero recomendarle a una señora que vive en Santo Domingo. Entró al colegio le mostró a la rectora un arma y dijo que era del Tren de Aragua y que lo que pasara por la hija de ella , ella le respondía a ella y a las profesoras".

El alcalde dio la orden a la Policía Metropolitana de Cúcuta a actuar en consecuencia.

"Necesitamos averiguar quién es esa señora y verificar si ella y su esposo son del Tren de Aragua. Y sin son de aquí vamos a limpiar esa zona también. No nos quedó grande los AK-47 con más de 150 capturados y algunos neutralizados. Ahora le estamos entrando a Los Mexicanos en El Tunal, me averigua quién es. Acá no nacimos en el mes de los temblores ninguno. Mire bien quién es esa señora y la ubicamos", dijo el mandatario local.

VEA TAMBIÉN Panamá detiene a presunto integrante del Tren de Aragua cuando intentaba volver a Venezuela o

Varios medios recogen que la mujer se molestó por un regaño que recibió su representada de parte de las maestras del colegio y ahora, tras la amenaza, está bajo investigación.