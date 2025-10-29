NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Multas

Orinar en espacios públicos será motivo de multa o trabajo comunitario en Caracas

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Calles de Caracas / Foto: AFP
Las autoridades municipales advirtieron que serán rigurosos con su cumplimiento, a fin de mantener la limpieza y el orden en las calles.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Una multa equivalente a 30 euros o 35 dólares, será la sanción que aplicarán las autoridades a las personas que orinen o defequen en espacios públicos de Caracas como aceras, plazas, parques, avenidas o bulevares.

o

Aunque desde hace varios años el artículo 25 de la ordenanza de convivencia ciudadana de Caracas estipula sanciones contra este tipo de conductas, las autoridades municipales advirtieron que serán rigurosos con su cumplimiento, a fin de mantener la limpieza y el orden en las calles.

"La persona que incurra en una de las conductas antes señaladas, será sancionada con una multa equivalente al pago en bolívares de treinta (30) veces el tipo de cambio REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DISTRITO CAPITAL oficial de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela, o la realización de uno (1) de los trabajos comunitarios establecidos en la presente Ordenanza", señala el artículo.

Las autoridades de Caracas han recordado a los ciudadanos que existen diversas opciones para satisfacer sus necesidades fisiológicas fuera de casa, tales como centros comerciales, restaurantes y terminales de autobuses, que ofrecen baños públicos adecuados.

Temas relacionados:

Multas

Sanciones

Caracas

Municipios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Judicial

Ver más
Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Atacante Cristina Fernández de Kirchner

Autores del atentado contra la expresidenta Kirchner fueron condenados a prisión en Argentina

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal

Feminicidio

Cómo el esposo de una exalcaldesa del Psuv terminó siendo señalado de un caso de aparente feminicidio en Falcón

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Supermercado | Foto referencia: EFE
Porte de armas

Confusión y debate por el porte de armas visibles en algunos comercios en Florida

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Todo es una farsa, tenemos un presidente con serios problemas psiquiátricos”: precandidata presidencial María Fernanda Cabal apuntó contra Petro por la violencia política en Colombia

Trump se reunirá nuevamente con Putin en Budapest - Fotos: AFP
Encuentro entre Putin y Trump

Trump anunció que se reunirá con Putin en Budapest tras conversación sobre Ucrania en la que hubo "grandes progresos"

Morral táctico como el que llevaban los excursionistas
Detenciones arbitrarias

Detienen a jóvenes excursionistas en el parque Henri Pittier que portaban morrales tácticos con la bandera de EE.UU.

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Atentado

Tras ser intervenidos quirúrgicamente: Este es el estado clínico de los dos activistas venezolanos tras atentado en Bogotá

Marco Rubio/ Álvaro Uribe - Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio celebra la absolución del expresidente Álvaro Uribe sobre quien dice que por años ha sufrido persecución política en su contra

Donald Trump | Foto: EFE
YouTube

YouTube aceptó pagarle 22 millones de dólares a Donald Trump por la suspensión de su cuenta tras el asalto al Capitolio de 2021

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda