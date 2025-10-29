Orinar en espacios públicos será motivo de multa o trabajo comunitario en Caracas

Una multa equivalente a 30 euros o 35 dólares, será la sanción que aplicarán las autoridades a las personas que orinen o defequen en espacios públicos de Caracas como aceras, plazas, parques, avenidas o bulevares.

Aunque desde hace varios años el artículo 25 de la ordenanza de convivencia ciudadana de Caracas estipula sanciones contra este tipo de conductas, las autoridades municipales advirtieron que serán rigurosos con su cumplimiento, a fin de mantener la limpieza y el orden en las calles.

"La persona que incurra en una de las conductas antes señaladas, será sancionada con una multa equivalente al pago en bolívares de treinta (30) veces el tipo de cambio REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DISTRITO CAPITAL oficial de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela, o la realización de uno (1) de los trabajos comunitarios establecidos en la presente Ordenanza", señala el artículo.

Las autoridades de Caracas han recordado a los ciudadanos que existen diversas opciones para satisfacer sus necesidades fisiológicas fuera de casa, tales como centros comerciales, restaurantes y terminales de autobuses, que ofrecen baños públicos adecuados.