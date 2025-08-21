NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Tribunales

Qué hay detrás de la renuncia de la inspectora general de Tribunales anunciada por Jorge Rodríguez

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez - AFP
Horas antes de que en la Asamblea chavista se leyera su carta, había rumores de una destitución en el Poder Judicial.

"Hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara", decía Nicolás Maduro la noche del lunes en medio de tensiones internas por el traslado de tropas estadounidenses al Caribe para hacer frente al Cartel de los Soles.

Estados Unidos dice que el Cartel es comandado por Maduro y sus militares, y que llenan de droga a esa nación. Al mismo tiempo aumenta a 50 millones de dólares la recompensa por el gobernante, en un intento de socavar las lealtades chavistas.

Por eso el mensaje de Maduro no era genérico, era para alguien con la posibilidad real de decirle "las cosas en la cara", como él demanda.

En las horas siguientes surgían rumores de interrogatorios en el poder, ante sospechas de "conspiraciones".

La opacidad en la información, el miedo y el silencio están a la orden del día en Venezuela, y ningún funcionario se atreve a hablar, ni si quiera extraoficialmente, de los ruidos dentro del chavismo, que se toma muy en serio las "amenazas" del imperio.

Mientras que el miércoles la Asamblea Nacional chavista convocó a una sesión extraordinaria para hablar, entre otras cosas, del apoyo a Maduro y el rechazo a los movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe.

También se allanó la inmunidad al diputado chavista por el estado Mérida, Julio César Torres Molina, a quien se habría detenido en flagrancia con 20 kilos de cocaína, según Diosdado Cabello.

Pero en medio de los gritos y las consignas de apoyo a la "revolución bonita", en la que desde el podio se tomaba nota de cada una de las intervenciones, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió un inciso para leer una carta.

Gladys Requena
Gladys Requena

Era la denuncia de Gladys Requena, inspectora general de tribunales. Requena había sido ministra de la Mujer y en su carta manifestó "su decisión irrevocable de renunciar".

Sin embargo, el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine indicó: "Gladys Requena no renunció, la hicieron renunciar y está siendo investigada por presunta conspiración".

Requena fue vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y en 2019 le envió un mensaje al presidente de Estados Unidos: "A Trump le damos un mensaje: que saque sus manos de Venezuela".

En octubre de 2018, Diosdado Cabello la juramentó como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.

