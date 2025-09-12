NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Detenciones arbitrarias

Se llevan a la madre, sobrino y hermana de activista en Trujillo que se encuentra en la clandestinidad: Encapuchados del Sebin repiten el patrón

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Funcionarios del Sebin de Venezuela - Foto: EFE
Funcionarios del Sebin de Venezuela - Foto: EFE
El pasado 4 de septiembre los cuerpos del régimen realizaron un procedimiento similar en el estado Carabobo.

El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), la Policía de Trujillo y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), allanaron la mañana del pasado miércoles la vivienda del activista político Pedro Andrade Hernández en la ciudad de Valera, donde detuvieron a varios de sus familiares, según lo denunciado por la ONG Provea.

o

Los funcionarios de seguridad buscaban al activista, pero al no encontrarlo, arrestaron a su madre, hermana y un sobrino que estaban dentro de la residencia.

De acuerdo con lo denunciado por la ONG, la madre del Andrade, María Nolberta Hernández Ramírez, de 71 años, y su hermana Liseth Jackeline Andrade Hernández permanecen detenidas en la sede de la Policía del estado Trujillo, conocida como “La 20”, en Valera.

"De acuerdo a lo informado, Pedro Andrade Hernández, habría participado recientemente en un "pancartazo" denunciando los resultados divulgados por el CNE tras las elecciones del 28-J".

El pasado 4 de septiembre los cuerpos del régimen realizaron un procedimiento similar en el estado Carabobo, donde toda la familia, incluyendo una bebé de 2 años, había quedado detenida, pues buscan al padre de familia que trabajó como voluntario en la campaña de Edmundo González.

o

Luego de dos días las fuerzas de orden del régimen liberó a Nicole Palermo (de 2 años) y Miguel Ángel Guillén ( de 17).

Sin embargo, Miriam Fernández (72) y Chantal Guillén (21, madre de Nicole) siguen detenidas arbitrariamente, mientras las autoridades niegan su detención, configurando desaparición forzada.

Según el último reporte de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos aunque el régimen y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por estas razones.

